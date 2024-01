In questi giorni la piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo il visore Meta Quest 3 ad un ottimo prezzo.

Si tratta di un dispositivo utilizzato per la realtà virtuale, all’avanguardia, che vi permetterà di telestrasportarvi con la fantasia, ovunque vogliate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Meta Quest 3 in offerta su Amazon

Il nuovo Meta Quest 3 è più leggero e sottile e ha più memoria del Quest 2, come ci si aspetta da un gadget “nuovo”. È dotato di chipset Snapdragon XR2 Gen 2, che garantisce migliori prestazioni grafiche. Anche la visione è stata migliorata, un fattore decisamente importante per un’esperienza di realtà mista che permette di vedere il mondo reale intorno a noi. I video pass-through ora sono a colori, mentre sul Meta Quest 2 venivano resi in una scala di grigi.

Il campo visivo del Quest 3 è leggermente più ampio rispetto al Quest 2. Un nuovo “display infinito” 4K aumenta la risoluzione di quasi il 30 per cento. L’audio spaziale delle cuffie è più alto. I controller touch che accompagnano il visore hanno abbandonato gli anelli di plastica e dovrebbero avere un feedback aptico migliorato. Con l’acquisto di Meta Questa 3 da 128 GB è incluso il nuovo epico gioco Asgard’s Wrath 2 per un valore di 59.99 euro.

Vivi esperienze ancora più immersive grazie alle immagini straordinarie dell’Infinite Display 4K+ (un miglioramento della risoluzione di quasi il 30% rispetto a Quest 2) e all’energia dell’audio 3D, con un range di volume più potente del 40% rispetto a Quest 2, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate. La piattaforma, a questo link, lo sta proponendo al prezzo di 549.99 euro.