Very Mobile, hai 2 giorni di tempo per cogliere al volo la mega promo Flash XL

Very Mobile, l’operatore mobile virtuale supportato dalla rete WindTre, ha introdotto una promozione limitata chiamata ‘Flash XL‘ per attirare nuovi clienti con un’offerta particolarmente vantaggiosa. Questa promozione, valida fino al 19 febbraio 2024, propone un incremento di 100 Giga sulla dotazione di dati internet prevista dalle tariffe base, offrendo così un pacchetto molto competitivo in termini di navigazione web.

Very Mobile: cosa offre l’offerta?

La promozione ‘Flash XL’ si rivolge a diverse categorie di utenti, con condizioni vantaggiose variabili in base all’operatore di provenienza nel caso di portabilità del numero, o per chi sceglie di attivare un nuovo numero con Very Mobile. Tutte le offerte includono minuti e SMS illimitati in Italia, ma si differenziano per la quantità di Giga offerti per la navigazione internet.

Per i nuovi clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Fastweb, e altri operatori selezionati, Very Mobile propone 150 Giga a 5,99 euro al mese, 200 Giga a 6,99 euro al mese, 250 Giga a 7,99 euro al mese, o 320 Giga a 9,99 euro al mese. Invece, per chi arriva da TIM, Vodafone, Kena e simili, l’offerta è di 250 Giga a 12,99 euro al mese o 320 Giga a 13,99 euro al mese.

Le tariffe di Very Mobile prevedono la navigazione fino a una velocità di 30 Mbps in 4G, sia in download che in upload. Una volta superata la soglia di Giga inclusi, la navigazione si interrompe automaticamente, ma è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta. Tra i servizi inclusi ci sono ‘Ti ho cercato’, ‘RingMe’ e ‘Hotspot’, arricchendo ulteriormente l’offerta.

La promo ‘Flash XL’ include anche il servizio di ricarica automatica, semplificando il processo di rinnovo e garantendo la continuità del servizio senza necessità di ricariche manuali. È possibile acquistare la SIM Very Mobile online, nei negozi fisici dell’operatore o contattando il servizio clienti. Per chi effettua la portabilità del numero, il costo di attivazione è azzerato, mentre per i nuovi numeri è ridotto a 1,99 euro, con SIM e spedizione gratuiti.