La piattaforma di messaggistica iMessage di Apple è stata esclusa dalla regolamentazione dell’Unione Europea (UE) che richiede l’interoperabilità con altre piattaforme di messaggistica nel contesto del Digital Markets Act (DMA). Questa decisione è emersa dopo un’approfondita indagine condotta dal regolatore europeo, che ha stabilito che né iMessage né il motore di ricerca Bing di Microsoft occupano una posizione sufficientemente dominante per rientrare nelle rigorose norme del DMA per i servizi forniti dai “gatekeeper” digitali delle grandi aziende tech.

Le ragioni dietro l’esclusione di iMessage e Bing

L’Unione Europea ha sviluppato una legislazione nell’ambito del Digital Markets Act (DMA) che avrebbe imposto ad Apple di effettuare modifiche a iMessage per garantire la sua disponibilità su altre piattaforme. Le regole sull’interoperabilità avrebbero permesso alle app di Meta, come WhatsApp o Messenger, di richiedere l’interoperabilità con il framework di iMessage, costringendo Apple a conformarsi alle norme dell’UE. L’indagine ha però escluso iMessage dalla legislazione in quanto non è così tanto utilizzato dalle aziende.

Sia Apple che Microsoft hanno accolto con favore la decisione di non essere designati come servizi centrali della piattaforma, dichiarando la propria soddisfazione in comunicati separati successivi all’annuncio. Nonostante questa esclusione, il DMA continua a imporre a Apple importanti cambiamenti nel suo ecosistema di app nell’Unione Europea. Con il prossimo rilascio di iOS 17.4, previsto per il prossimo mese, Apple introdurrà aggiornamenti che permetteranno agli utenti di iPhone e iPad di scaricare e installare app al di fuori dell’App Store attraverso marketplace di app alternativi.

Il DMA e la competizione nell’era digitale

La decisione dell’UE di escludere iMessage dalla regolamentazione del DMA riflette l’analisi della sua posizione di mercato. Mentre Apple e Microsoft accolgono con favore questa tregua, il DMA continua a modellare il panorama digitale europeo attraverso nuove regole e requisiti che influenzeranno il modo in cui le grandi aziende tech operano all’interno del mercato dell’UE. La futura implementazione di iOS 17.4 sarà un passo significativo in questa direzione, introducendo nuove possibilità per gli utenti e nuove sfide per le aziende del settore.