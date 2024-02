Mentre l’attesa per il chatbot Rufus su Amazon continua, c’è un aspetto meno noto dell’enorme marketplace che potrebbe sorprenderti. Conosci il Programma Punti? In un’epoca in cui lo shopping online su questa piattaforma è diventato parte integrante della vita quotidiana per milioni di persone in tutto il mondo, questo programma consente di ottenere un ulteriore vantaggio per coloro che sono alla ricerca di risparmi aggiuntivi e premi esclusivi. Prima di proseguire, infrangiamo i vostri sogni di gloria, dicendo che si tratta un programma molto limitato!

Anche se potrebbe non essere molto pubblicizzato, questa iniziativa offre vantaggi interessanti agli utenti italiani. Se sei un utente abituale dell’app mobile di Amazon su dispositivi Android, puoi accedere al Programma Punti direttamente dalle impostazioni dell’app. Tocca l’icona delle tre righe nell’angolo in basso a destra, seleziona “Il mio account”, e nella sezione “Pagamenti” troverai l’opzione “Programma Punti Amazon”. Attenzione: è probabile che tu non abbia ancora un account configurato per questo programma.

Come registrarsi al programma Punti di Amazon

Per registrarti al Programma Punti dall’Italia, hai bisogno di una carta Amazon Business American Express, il che limita l’accesso a questa opportunità ai livelli aziendali. Anche se non è disponibile per tutti, potrebbe valere la pena esaminare le linee guida ufficiali.

Secondo le FAQ di Amazon, puoi ottenere 3 Punti Amazon Rewards ogni 4€ spesi su Amazon.it e Business Italia e 2 Punti ogni 4€ su altri esercenti online e fisici. Questo significa che ogni acquisto contribuisce a accumulare punti che possono essere utilizzati per ottenere sconti o premi esclusivi sul futuro shopping. Consigliamo comunque di esaminare anche le eventuali limitazioni del Programma Punti sul sito.

Anche se non accessibile ai comuni consumatori, ora almeno conosci l’esistenza di questa iniziativa e dei suoi vantaggi potenziali per chi soddisfa i requisiti necessari. Se fai parte di coloro che utilizzano regolarmente Amazon per i propri acquisti online, potresti trovare che il Programma Punti è un modo conveniente per ottenere ancora più valore dai tuoi Ordini.