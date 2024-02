Auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition in sconto STELLARE su Amazon

Le cuffie senza fili rappresentano una rivoluzione nell’esperienza audio personale, offrendo una libertà di movimento senza pari e una qualità sonora eccezionale. Gli Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper si distinguono come un’opzione di punta per i fan della tecnologia e della saga di Star Wars. Con uno sconto del 31% su Amazon, a soli 89,89€, questi auricolari sono un vero affare per tutti i fan della Forza.

Dotati di un potente chip ANC (Active Noise Cancellation), questi auricolari Xiaomi sono una soluzione ideale per coloro che desiderano isolare i rumori esterni e immergersi completamente nella loro musica, nei podcast o nei film preferiti. La cancellazione del rumore fino a 40dB assicura un’esperienza sonora priva di distrazioni, mentre la cancellazione del rumore a tre microfoni garantisce chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi.

Modalità audio degli auricolari Xiaomi e altri dettagli

Le tre modalità audio disponibili offrono una flessibilità straordinaria, adattandosi perfettamente a ogni situazione: dalla modalità leggera, ideale per rilassarsi in un caffè, alla modalità bilanciata, ottima per le passeggiate all’aperto, fino alla modalità profonda, perfetta per i viaggi in mezzi di trasporto affollati. Inoltre, la modalità trasparenza consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari, garantendo sicurezza e comodità in ogni momento. La tecnologia avanzata degli Xiaomi Buds 3, sviluppata dal Xiaomi Audio Lab, assicura un’acustica dettagliata e professionale, dando vita ad una sonorità che rivaluta il concetto di qualità audio portatile.

La durata della batteria è un altro punto a favore di grande impatto di questi auricolari, con fino a 7 ore di riproduzione continua per singolo auricolare e fino a 32 ore con il case di ricarica. Questo permette agli utenti di godere della loro musica preferita per lunghi periodi senza dover preoccuparsi di interruzioni improvvise. Grazie a un tasto di facile accesso, è possibile gestire tutte le funzioni degli auricolari Xiaomi con semplicità, permettendo di controllare la riproduzione musicale, le chiamate e altre opzioni con una semplice pressione.

“Non ho bisogno di fortuna, ho la Forza” – Han Solo.