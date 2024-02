CoopVoce sfida VODAFONE e Iliad: il confronto tra le MIGLIORI offerte

Il confronto tra i gestori molto spesso è costruttivo, soprattutto per gli utenti che ogni mese sanno di poter risparmiare da una parte o dall’altra. Secondo quanto riportato, il panorama della telefonia mobile attualmente appartiene di diritto ai gestori virtuali, tra i quali ci sono delle aziende che si stanno distinguendo particolarmente. Di certo il nome di CoopVoce appartiene alla ristretta cerchia dei provider dominanti, proprio grazie alle offerte che sono state ufficializzate.

Il provider di Coop continua a mettersi in mostra con grandi proposte, come quella che è stata lanciata qualche giorno fa. Dando un’occhiata al sito di CoopVoce, si può notare il grande ritorno, ovvero quello della EVO 200. Tutti quelli che erano rimasti scottati dal fatto di non essere riusciti a sottoscrivere l’offerta da 300 giga, potranno accontentarsi di spendere qualche euro in meno e di averne ben 200 di giga.

All’interno di questa grande proposta mobile ci sono infatti i migliori contenuti, a partire da minuti e messaggi. CoopVoce consente a chi la sottoscrive di avere minuti senza limiti verso chiunque, 1000 SMS da inviare a tutti i numeri e infine 200 giga in 4G, il tutto per un prezzo mensile di soli 7,90 €. Ovviamente quest’ultimo non cambierà mai.

Iliad sfida CoopVoce con la sua nuova FLASH 200: è probabilmente la migliore

Non poteva restare a guardare un gestore potente come Iliad, che contro i gestori virtuali ha indetto una vera e propria crociata. L’azienda sta facendo di tutto pur di portare tanti altri utenti dalla sua parte e con l’ultimo colpo da maestro ci sta riuscendo.

Iliad infatti ha ufficializzato di nuovo il ritorno della sua Flash 200, opportunità che durerà fino al 29 febbraio. Chi riuscirà a sottoscrivere l’offerta, potrà avere per 9,99 € al mese tutto quello che desidera. Ci sono infatti minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 200 giga in 5G, connessione di rete praticamente offerta gratis con questo standard.