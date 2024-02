Il gettone telefonico, un tempo un pilastro della comunicazione, nel corso del tempo ha perso la sua funzione peculiare. Questo oggetto è passato dall’essere un elemento essenziale nella nostra vita quotidiana ad essere oggi un oggetto nostalgico e collezionabile. La sua storia riflette l’evoluzione della tecnologia e dei modi in cui ci connettiamo con gli altri.

Dal punto di vista tecnico, i gettoni telefonici sono stati prodotti con materiali robusti e resistenti. Dettaglio importante per il loro essere stati progettati per resistere a un uso frequente e a lungo termine. La loro struttura era simile a quella di una moneta, ma la loro funzione era molto diversa. I gettoni telefonici venivano prodotti in stabilimenti situati in diverse parti del paese, e ciascun gettone aveva una data di emissione incisa su di esso, che indicava l’anno e il mese in cui era stato coniato. Questo sistema di datazione ha reso i gettoni telefonici non solo strumenti di comunicazione, ma anche oggetti di interesse storico e collezionistico.

Le caratteristiche del gettone telefonico fortunato

Oggi, i gettoni telefonici sono diventati reliquie di un’epoca passata, ricordi di un tempo in cui la comunicazione richiedeva un’azione fisica, come inserire un gettone in una fessura e comporre un numero. Nonostante il loro declino in termini di utilità pratica, i gettoni telefonici continuano ad avere un valore emotivo per coloro che ricordano con nostalgia i giorni in cui erano indispensabili per fare una chiamata in pubblico. Per i collezionisti, i gettoni telefonici ben conservati possono avere un valore significativo sul mercato degli oggetti d’antiquariato, con pezzi rari o in condizioni eccellenti che possono raggiungere prezzi considerevoli.

Nel 1959 fino ai primi anni Ottanta è stato utilizzato un particolare gettone, caratterizzato da tre scalanature. Come accennato ogni gettone veniva inciso con un numero che possiamo definire “identificativo“. A tal proposito, il modello 7809 è di particolare interesse per i collezionisti.

Secondo quanto detto, è facile intuire stiamo parlando di gettoni ideati nel 1978 (78) e nel nono mese dell’anno, settembre (09). Diversi stabilimenti hanno provveduto a realizzare questo esemplare, il cui valore va dai 10 ai 25 euro quando è mantenuto in buone/ottime condizioni. Mentre se si tratta di pezzi di “fior di conio“, ovvero nuovi, il loro valore può arrivare anche a 55 euro per singolo esemplare.

Dunque, sebbene i gettoni telefonici possano sembrare obsoleti nell’era digitale, il loro ruolo attuale nel mondo del collezionismo indiscutibile. Quindi, se in casa avete qualche vecchio gettone, vi consigliamo di recuperarlo e visionare il loro possibile valore collezionistico. Potreste avere una piccola fortuna nascosta in una vecchia scatola.