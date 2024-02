Samsung ha recentemente esteso la distribuzione di un aggiornamento per i suoi dispositivi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 anche nel continente europeo, circa una settimana dopo il suo lancio negli Stati Uniti. Questo aggiornamento include le patch di sicurezza Android che mirano a migliorare la protezione e la stabilità dei dispositivi.

I nuovi firmware, identificati come F946BXXS1BXBE per il Fold e F731BXXS1BXBE per il Flip, sono disponibili tramite il processo di aggiornamento over–the–air (OTA). Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento semplicemente accedendo al menu “Aggiornamento software” nelle Impostazioni di sistema e selezionando l’opzione “Scarica e Installa“.

L’aggiornamento risolve una serie di problemi di sicurezza rilevati nel sistema operativo dei dispositivi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Le patch di sicurezza di febbraio affrontano in totale 72 vulnerabilità, di cui 61 sono state identificate e corrette direttamente da Google. Samsung ha contribuito alla correzione di altre 11 vulnerabilità.

L’ultimo aggiornamento dei Galaxy serie Z

In aggiunta alle patch di sicurezza, è stata anticipata l’arrivo della One UI 6.1 su questi dispositivi pieghevoli, la quale introdurrà le funzionalità Galaxy AI presentate sulla serie Galaxy S24. I Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 sono stati lanciati sul mercato lo scorso luglio con Android 13 e One UI 5.1.1. Nel mese di novembre, hanno ricevuto un aggiornamento ad Android 14 insieme alla nuova One UI 6.0.

Recentemente, sono emerse indiscrezioni riguardanti la prossima generazione di dispositivi pieghevoli di Samsung, che potrebbero essere presentati entro luglio. Al momento, i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 rimangono tra i migliori smartphone pieghevoli sul mercato.

Proprio in questi giorni, è in corso una promozione che offre un rimborso fino a 500 euro sull’acquisto di questi dispositivi. La campagna promozionale è valida fino al 25 febbraio e prevede un rimborso di 400 euro per l’acquisto di un Galaxy Z Flip 5 e di 500 euro per un Galaxy Z Fold 5. Per usufruire dell’offerta, è necessario acquistare il dispositivo entro la data di scadenza presso uno degli store aderenti. Dopo averlo acquistato bisogna registrare il prodotto sul sito Samsung Members entro il 26 marzo, compilare i moduli richiesti e presentare la prova d’acquisto. Il rimborso sarà elaborato sull’IBAN fornito durante la registrazione entro 45 giorni dalla ricezione della mail di conferma da parte di Samsung.

Si raccomanda di verificare la validità e disponibilità delle promozioni al momento dell’acquisto, poiché i dettagli e i prezzi possono variare nel corso del tempo.