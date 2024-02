SUPER SCONTO AMAZON: TV Samsung 55" a 553,99€ invece di 1.049,00€

Guardare le proprie serie e film preferiti su una TV di scarsa qualità può davvero rovinare l’esperienza di intrattenimento. Ecco perché investire in un dispositivo di alta tecnologia come la Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED 4K è una decisione sagace per gli amanti dell’intrattenimento a casa.

Con l’incredibile offerta disponibile su Amazon, che offre uno sconto del 47%, potrai portare a casa questa straordinaria TV per soli 553,99€ anziché il prezzo originale di 1.049,00€. Un’affare da non perdere per migliorare il tuo setup di intrattenimento domestico.

Cosa ti regala la fantastica TV Samsung

Questa smart TV da 55 pollici offre una qualità dell’immagine senza pari grazie alla risoluzione 4K e al processore Quantum Lite 4K, che ottimizza la definizione video per un’esperienza visiva incredibilmente nitida e dettagliata. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, che garantisce il 100% del volume colore con un miliardo di sfumature dettagliate e mozzafiato, facendoti godere la bellezza di immagini vivide e realistiche come mai prima d’ora.

La tecnologia Quantum HDR, inoltre, assicura una qualità dell’immagine cinematografica, con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi, mentre la Dual LED crea una retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto ancora più intenso e una resa cromatica eccezionale. La Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED 4K non è solo una meraviglia per gli occhi. Anche l’esperienza audio è straordinaria grazie alla tecnologia OTS Lite, che fornisce un audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un coinvolgimento totale. Grazie al Q-Symphony, potrai vivere una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa nel pacchetto) e gli altoparlanti del televisore, mentre il Gaming Hub ti permette di accedere ai giochi in modo facile e veloce per un’esperienza di gioco senza compromessi.

Il design elegante e sottile AirSlim si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, mentre il supporto regolabile offre flessibilità nella disposizione. Tramite lo Smart Hub, puoi organizzare i tuoi contenuti preferiti in un unico posto, mentre le funzionalità SmartThings ti consentono di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV. La Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED 4K è per qualsiasi utente l’apice dell’esperienza di intrattenimento domestico, nessun altra ha un mix di qualità dell’immagine, audio coinvolgente e funzionalità smart avanzate del genere. Approfitta dell’enorme sconto su Amazon e trasforma il tuo salotto in un vero e proprio cinema di casa.