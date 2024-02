Play Store pieno di OFFERTE: app e GIOCHI a pagamento ora GRATIS

È ancora una volta tempo di grandi offerte ma questa volta non riguardano i colossi e-commerce e tutti gli altri siti che vendono prodotti che si possono toccare con mano. Ciò che si può toccare certamente con le proprie mani è la convenienza utilizzando uno smartphone Android, visto che a bordo del market di riferimento del sistema operativo ci sono oggi i saldi.

È proprio il Play Store a predisporre oggi l’arrivo di tanti giochi e di tante applicazioni a pagamento in maniera totalmente gratuita. L’iniziativa che capita ormai quasi tutti i giorni vede oggi protagonisti dei titoli impressionanti. Molti di questi sono stati scaricati centinaia di migliaia di volte dagli utenti ed è per questo che attirano ancor di più le persone oggi.

Come si può notare nel paragrafo in basso c’è una lista con tutti i titoli da scaricare, ovviamente esclusiva. L’obiettivo degli utenti deve essere quello di collezionare quanti più giochi e quante più applicazioni nel più breve tempo possibile. Da un momento all’altro infatti si potrebbe ritornare improvvisamente a pagamento, per cui tutto andrebbe perso.

Store di Google, questi sono i titoli che oggi sono totalmente gratuiti per gli utenti Android

La lista sottostante mostra quindi alcuni titoli che solo per qualche giorno, o addirittura solo per oggi, saranno gratis. Correre nel Play Store e scaricare tutto è obbligatorio per non restare con l’amaro in bocca, soprattutto in virtù delle grandi opportunità che Google offre. Un contenuto scaricato oggi gratis, resterà tale per sempre, anche cancellandolo ed installandolo di nuovo in un secondo momento quando lo stesso sarà tornato a pagamento. Ecco la lista al completo: