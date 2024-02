1Mobile, l’operatore virtuale che opera sotto la guida di Compagnia Italia Mobile, ha deciso di estendere ulteriormente la validità del suo allettante portafoglio offerte, garantendo ai clienti la possibilità di continuare a beneficiare di tariffe convenienti e vantaggiose. Con prezzi a partire da soli 2,50 euro al mese, il gestore propone soluzioni competitive per far fronte a tutte le esigenze di comunicazione.

Una delle offerte più rilevanti che continua ad essere disponibile è Flash 220 Limited Edition. Questo pacchetto contiene al suo interno minuti illimitati, 90 SMS e un impressionante quantitativo di 220 gigabyte di traffico dati. Ciò che rende questa tariffa ancora più interessante è il primo mese scontato (a meno di 5 euro), consentendo ai nuovi clienti di testare i servizi offerti a un costo ridotto. Per coloro che preferiscono attivare la loro SIM online attraverso il sito dell’operatore, sia la SIM che le spese di spedizione sono gratuite, un ulteriore incentivo per scegliere 1Mobile come proprio operatore di telefonia mobile.

Le promozioni 1Mobile ancora valide questo mese

L’offerta Super 80 è invece riservata esclusivamente ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da un altro operatore. Questo pacchetto offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e anche mobili nazionali, ben 90 SMS e 80 gigabyte di traffico internet mobile al costo promozionale di 5 euro per il primo mese e successivamente a 6,99 euro al mese. Anche in questo caso, il costo di attivazione è gratuito, rappresentando un’ulteriore convenienza per i clienti che decidono di passare a 1Mobile.

Tutte le offerte di 1Mobile sono disponibili sia per i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero, che per coloro che effettuano la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Tuttavia, è notabile un “trattamento privilegiato” per i clienti che scelgono la seconda opzione, con tariffe promozionali ancora più vantaggiose. Inoltre, 1Mobile opera sulla rete Vodafone 4G attraverso l’aggregatore tecnico Effortel, garantendo ai suoi clienti una copertura di qualità e una connettività affidabile.

L’estensione delle promo di 1Mobile fino al 20 Febbraio 2024 regala ai consumatori un’opportunità preziosa per beneficiare di tariffe convenienti e servizi di alta qualità. Vi consigliamo do controllare il sito del gestore per scoprire gli ulteriori dettagli.