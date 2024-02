Vodafone è il MIGLIOR gestore: le 2 SILVER offrono fino a 150 GB

Era nell’aria il progetto di Vodafone per riuscire a battere la concorrenza facilmente, proprio come si è visto durante le ultime battute del 2023. Il gestore colorato di rosso è stato in grado di mettere su una vera e propria strategia vincente basata su offerte del passato che sono state rimodulate appositamente per essere rese appetibili.

Chi infatti ama il provider, questa volta può rientrare con costi nettamente più bassi rispetto al solito, merito delle offerte Silver. Queste, che al momento sono due e destinate solo ad alcuni utenti, hanno tutto quel che serve. L’obiettivo del gestore è infatti quello di mettere in difficoltà la concorrenza rendendo la vita difficile soprattutto a chi sta crescendo molto molto, come gestori virtuali. Negli ultimi anni Vodafone ha perso un po’ di terreno e ora vuole recuperarne un po’, dando spazio quindi alle sue migliori offerte.

Vodafone ha trovato le offerte migliori per battere tutti, Iliad e TIM soccombono

La prima Silver garantisce ogni mese la possibilità di effettuare telefonate senza limiti grazie ai minuti illimitati disponibili e di inviare messaggi illimitati. Ci sono ovviamente anche 100 giga disponibili in 4G per navigare in Internet quotidianamente. Il prezzo mensile corrisponde ad una cifra davvero bassissima: solo 7,99 € al mese.

L’altra offerta, quella migliore, permette a Vodafone di offrire ai suoi clienti minuti e messaggi senza limiti ma in questo caso con una somma di giga pari a 150. Il prezzo aumenta a 9,99 €, un costo nettamente più contenuto rispetto al solito.

In più gli utenti possono avere anche un’altra grande opportunità, ovvero quella di guadagnare 50 giga mensili in più. Il percorso non è difficile: basta solo scegliere il servizio di ricarica automatica SmartPay. In poche parole, accettando di farsi addebitare il costo della ricarica sul proprio conto corrente ogni mese, le due offerte descritte sopra passeranno rispettivamente da 100 a 150 giga e da 150 a 200 giga.