Batterie allo stato solido: è lotta per il primato alla produzione

La corsa alla frontiera tecnologica nel settore delle batterie elettriche è diventata una priorità assoluta per proiettare l’industria automobilistica verso un futuro decarbonizzato e sostenibile. Questa competizione non riguarda solo la ricerca di soluzioni più efficienti, ma anche la necessità di garantire economie di scala per rendere accessibili al pubblico le tecnologie emergenti.

Gli sforzi di ricerca e sviluppo sono guidati dalla necessità di trovare gli elementi più promettenti sulla tavola periodica, in modo da massimizzare le performance delle batterie, in particolare la densità energetica, e ridurne i costi. Un elemento chiave in questa corsa è rappresentato dalle batterie allo stato solido (SSB), considerate il futuro del settore grazie alle loro potenziali performance superiori rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali.

La Cina si distingue nel mercato delle batterie

Negli ultimi anni, la Cina si è distinta come leader nello sviluppo e nella produzione di batterie agli ioni di litio, con giganti del settore come Byd e Catl che hanno dominato il mercato. Tuttavia, Stati Uniti ed Unione Europea stanno reagendo con iniziative di politica industriale volte a garantire la propria competitività e a promuovere una transizione energetica sostenibile. Queste includono la costruzione di gigafactory, la ricerca di materie prime cruciali come litio e nichel e lo sviluppo di tecnologie alternative come ad esempio le batterie al sodio.

La sfida principale per i produttori di batterie è quella di garantire la scalabilità della produzione delle SSB, che attualmente è limitata a pochi gigawattora. Attraverso un impegno continuo nella ricerca e nella collaborazione tra aziende e istituzioni di ricerca, si spera di accelerare il processo di commercializzazione e renderlo accessibile su larga scala. La Cina, conscia dell’importanza strategica delle SSB, sta intensificando gli sforzi per mantenere la propria leadership nel settore. Tramite la creazione di collaborazioni tra produttori di batterie e automobili, il governo cinese mira a promuovere lo sviluppo di massa entro il 2030.

La corsa verso le batterie elettriche del futuro è una sfida globale che coinvolge governi, aziende e istituzioni di ricerca. Il successo dipenderà dalla capacità di superare le sfide tecniche e logistiche e di garantire una transizione verso una mobilità sostenibile e priva di emissioni.