Il rivoluzionario X1 Robot Bed Vacuum è un dispositivo progettato per pulire e sanificare a fondo il letto, eliminando polvere, acari, germi e residui organici. Simile ai robot aspirapolvere tradizionali, questo innovativo automa è dotato di un sistema di aspirazione, di un motore a vibrazioni e di una lampada a raggi ultravioletti per garantire un’igiene completa.

X1 Robot Bed Vacuum: il tuo compagno nella pulizia

Durante una notte, perdiamo quasi 30 grammi di pelle, e questi residui organici possono favorire la proliferazione di germi e batteri nel materasso. Il calore generato dal corpo sotto le coperte fornisce un ambiente ideale per la loro riproduzione. Questi ospiti indesiderati possono moltiplicarsi rapidamente, lasciando microscopici rifiuti che si mescolano alla polvere, agli sporchi e ai peli di animali domestici, contribuendo a problemi cutanei e respiratori. La società Creatulize ha sviluppato X1 Robot Bed Vacuum per affrontare specificamente questa problematica, promettendo di offrire una soluzione completa per la pulizia e la sanificazione di uno degli ambienti più intimi della casa.

Il dispositivo utilizza un sistema di vibrazioni ad alta frequenza (15000 oscillazioni al minuto) per sollevare lo sporco e un potente sistema di aspirazione (14 aw) per raccoglierlo in un contenitore interno. La lampada UV a LED senza mercurio completa il processo, eliminando il 99,99% di germi e acari. Una volta completato il ciclo di pulizia, il robot si spegne automaticamente, e una voce informa l’utente dell’avvenuta pulizia.

La scienza dell’igiene direttamente nel tuo letto

X1 è dotato di nove sensori che gli consentono di riconoscere la superficie su cui si muove, evitando cadute dai bordi e analizzando il letto per creare un percorso efficiente. È in grado di agire non solo su letti di qualsiasi dimensione ma anche su divani e tappetini per bambini. Il progetto è attualmente finanziabile su Kickstarter, offrendo ai sostenitori l’opportunità di acquistare il robot al prezzo scontato di 139 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino una volta che sarà disponibile sul mercato. Le spedizioni sono previste a partire da aprile.