Il Carnevale è sempre un momento di festa, ma anche di offerte vantaggiose grazie a Poste Mobile. L’operatore telefonico, infatti, ha deciso di riportare in scena, proprio in vista del Carnevale, una delle sue promozioni più apprezzate: Creami WOW Weekend 30GB. Quest’offerta esclusiva per i nuovi clienti offre una vasta gamma di vantaggi, tra cui minuti ed SMS illimitati e un generoso pacchetto di 30 Giga di traffico internet mobile, il tutto attivabile esclusivamente online.

È importante notare che, sebbene in passato questa offerta fosse disponibile a 4,99 euro al mese, per il periodo del Carnevale il costo mensile è stato leggermente incrementato a 5,99 euro. Nonostante ciò, considerando i numerosi vantaggi inclusi, il prezzo rimane estremamente competitivo.

Creami WOW Weekend 300GB di Poste Mobile

Cosa include esattamente Creami WOW Weekend 30GB? Oltre al pacchetto dati appena citato, la promozione di Poste Mobile offre anche, per chi sottoscrive l’offerta, il piano ricaricabile Creami NEXT 1, che include 5 Giga di base e un bonus di 25 Giga, oltre ai minuti ed SMS illimitati.

Il traffico dati bonus viene erogato entro 24 ore dall’attivazione per il primo mese e successivamente contestualmente al rinnovo mensile. L’attivazione è disponibile solo online o tramite canale telefonico. Con l’attivazione è previsto il costo iniziale di 20 euro, che include il costo della SIM e la prima ricarica.

Se si intende attivare questa promozione, è importante conoscere anche le informazioni sul traffico dati e le politiche di utilizzo di Poste Mobile. L’operatore offre una velocità di navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+.

In caso di esaurimento del traffico dati incluso nell’offerta, la navigazione viene bloccata, ma è possibile acquistare pacchetti aggiuntivi per continuare a navigare senza interruzioni. Inoltre, in caso di credito insufficiente per il rinnovo, vengono applicate tariffe a consumo.

In generale, tutte le offerte Poste Mobile includono anche servizi aggiuntivi come Ti cerco, Richiama ora e hotspot, senza costi aggiuntivi. Inoltre, in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, è possibile utilizzare minuti ed SMS alle stesse condizioni nazionali, con un limite mensile al traffico dati.

Creami WOW Weekend 30GB di Poste Mobile è un’opportunità da non perdere per i nuovi clienti che desiderano un’offerta conveniente e completa. Con un pacchetto così ricco di vantaggi, è facile capire perché questa promozione sia così popolare tra gli utenti.