Uno dei prezzi più bassi ed interessanti che abbiate mai visto, l’iRobot Roomba 692 è il robot aspirapolvere del momento, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, riuscendo a concentrare una serie di ottime specifiche tecniche, richiedendo in cambio agli utenti una spesa da sogno.

L’offerta Amazon del momento permette di spendere meno di 200 euro per acquistare il modello Roomba 692, un robot aspirapolvere con connessione WiFi che può essere controllato direttamente da mobile tramite l’applicazione dedicata, disponibile per Android e iOS. Il prodotto ha dimensioni leggermente inferiori al normale, grazie all’assenza di una torretta LiDAR nella parte superiore, così da risultare più sottile, riuscendo ad insinuarsi alla perfezione sotto mobili, tavolini o divani.

iRobot Roomba 692: solo 199 euro per l’acquisto su Amazon

Il robot aspirapolvere è uno dei più economici in circolazione, il suo prezzo consigliato è di 299 euro, ma nello stesso periodo l’azienda ha deciso di scontarlo di circa 100 euro (pari al 33%), andando così a ridurre la spesa a soli 199 euro. Una spesa che risulta a tutti gli effetti più che adeguata in confronto alle aspettative e alle prestazioni del dispositivo.

La colorazione disponibile è Grigio scuro, con sistema di pulizia a 3 fasi, con cattura di sporco, polvere e detriti direttamente dal pavimento (e dai tappeti). Il sistema è in grado di adattarsi alla perfezione sulla base delle esigenze del consumatore, suggerendo specifici programmi, in relazione alle stesse. E’ perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, così da poterlo tranquillamente controllare con la propria voce. Nella parte inferiore sono disponibili spazzole multi-superficie capaci di catturare ogni sporcizia, la navigazione iAdapt, invece, integra una serie di sensori avanzati per lo spostamento perfetto all’interno dei vari ambienti.