Kena Mobile contro Vodafone, il confronto delle OFFERTE fino a 150 GB

Serviva una svolta ai gestori virtuali per riuscire ad arrivare dove sono oggi in Italia. Il loro cerchio di utenti sembra ampliarsi sempre di più, soprattutto dopo aver rubato clienti ai grandi provider di telefonia mobile. Ci sono diversi nomi che si distinguono particolarmente, come ad esempio quello di Kena Mobile.

Quest’operatore virtuale sul sito ufficiale detiene offerte straordinarie, tutte piene di contenuti. Il confronto oggi è direttamente con Vodafone, rivale del gestore a cui Kena si appoggia che è TIM. La prima offerta del provider virtuale che di sicuro salta all’occhio è la più importante. Si tratta della soluzione con minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS e soprattutto 100 giga al mese in 4G. Il prezzo è di 5,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni.

Vodafone combatte Kena con le sue Silver

Entrambe le offerte Silver di cui tanto si parla, sono in grado di offrire minuti, messaggi e tanti giga ogni mese per prezzi molto bassi. Basti pensare infatti che sono molto simili tra loro ma che cambiano per prezzi e giga. Vodafone combatte Kena innanzitutto con la prima, quella che offre ogni mese a tutti minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero proveniente da qualsiasi provider. Oltre a questo ci sono 100 giga ogni mese per soli 7,99 €.

La seconda offerta è ugualmente vantaggiosa siccome oltre ai minuti e ai messaggi senza limiti garantisce tutti i mesi 150 giga in 4G. Il prezzo sale a 9,99 € mensili.

Si possono avere anche contenuti in più, come ad esempio i giga per navigare sul web; Vodafone offre 50 giga in più tutti i mesi a chi sceglie di pagare con SmartPay, servizio di ricarica automatica. Molti utenti che sono riusciti a rientrare, lo hanno fatto dopo aver ricevuto un messaggio durante le scorse settimane. La scelta adesso sta a voi e va modulata in base alle vostre esigenze.