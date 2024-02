L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha da poco reso disponibile una nuova interessante offerta di rete mobile per tutti i suoi nuovi clienti. In particolare, l’offerta in questione è PosteMobile Creami Extra Wow 15 ed è disponibile all’attivazione dall’8 febbraio 2024. Quest’ultima va dunque a sostituire la precedente proposta PosteMobile Creami Extra Wow 10, che è terminata qualche giorno fa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile rende disponibile la nuova offerta PosteMobile Creami Extra Wow 15

PosteMobile Creami Extra Wow 15 è la nuova offerta di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale PosteMobile e sarà disponibile all’attivazione a partire dall’8 febbraio 2024. Come già accennato in apertura, quest’ultima sostituisce l’offerta mobile proposta in precedenza dall’operatore virtuale PosteMobile, ovvero PosteMobile Creami Extra Wow 10.

In questo caso, però, la nuova offerta proposta da PosteMobile arriva ad includere fino a 15 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare con una connettività massima pari al 4G+. L’offerta include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di 6,99 euro al mese. Al momento dell’attivazione, gli utenti non dovranno pagare alcun costo per la scheda sim. Tuttavia, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, al momento dell’attivazione sarà necessario effettuare una prima ricarica di 15 euro, comprendente comunque il primo rinnovo dell’offerta.

PosteMobile Creami Extra Wow 15 è un’offerta limitata nel tempo. Gli utenti potranno infatti attivarla presso gli uffici postali fino al 21 febbraio 2024. È probabile, comunque, che l’operatore virtuale decida di prolungare ulteriormente la durata di questa sua nuova offerta mobile.

Ricordiamo però che l’offerta in questione sarà attivabile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore, sia chi attiva un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Chi è già cliente dell’operatore, non potrà attivare questa super offerta.