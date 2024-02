Offerte a non finire vi attendono in questo periodo direttamente su Amazon, dove potete trovare un risparmio che altrimenti nessuno vi avrebbe mai detto, infatti proprio in questi giorni è disponibile un mini altoparlante bluetooth a soli 6 euro, cosa state aspettando?.

Le prestazioni del prodotto rientrano alla perfezione nelle aspettative dell’utente che si interfaccia con un dispositivo che comunque costa così poco, il suo punto di forza sono chiaramente le dimensioni, infatti pesa solamente 100 grammi e raggiunge 10,5 x 5,7 x 2,2 centimetri, così da essere facilmente posizionato in uno zaino o in una borsa, per una portabilità estrema (risultando perfettamente adatto anche per il campeggio).

Mini altoparlante bluetooth: costa pochissimo su Amazon

Acquistare un mini altoparlante bluetooth richiede un esborso di denaro tutt’altro che elevato, dovete infatti considerare che al giorno d’oggi il suddetto prodotto ha un prezzo di soli 6,96 euro, rappresentando la soluzione più economica in circolazione, appoggiandosi comunque alla garanzia legale della durata di 24 mesi.

L’unica colorazione attualmente disponibile è quella rossa, il prodotto gode di materiali di qualità che conferiscono una determinata resistenza nell’utilizzo quotidiano, con copertura gommata che impedisce graffi di vario genere. L’essere completamente impermeabile, con certificazione IP66, facilita senza ombra di dubbio l’accessibilità anche in determinati ambiti, sia all’aperto che al chiuso. La presenza di un subwoofer passivo va ad enfatizzare di molto le frequenze più basse, risultando perfettamente adeguato, entro certi limiti dettati più che altro dalla dimensione stessa degli speaker effettivamente integrati al suo interno. E’ comunque un dispositivo compatibile con un qualsiasi device in commercio, grazie alla connettività bluetooth di ultima generazione, ed una batteria che offre una buona autonomia complessiva, ottima per l’utilizzo in mobilità.