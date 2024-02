Uno dei prezzi più bassi ed interessanti che abbiate mai visto è stato lanciato proprio in questi giorni su Amazon, capace di far risparmiare moltissimo gli utenti, fino a spendere soli 9 euro per l’acquisto di una presa smart intelligente WiFi.

Il prodotto presenta il classico design e form factor dei dispositivi di questo tipo, è realizzato interamente in plastica di colorazione bianca, con finitura opaca molto elegante, ed un piccolo pulsante fisico integrato direttamente sulla superficie. Questi, grazie al LED posteriore, permette di conoscere lo stato di collegamento, oppure di gestire l’accensione/spegnimento in modo completamente manuale.

Presa smart intelligente, ecco il suo prezzo Amazon

Volete iniziare a rendere la vostra casa più smart? allora potete acquistare una presa intelligente WiFi a soli 9,99 euro, rappresenta uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, partendo comunque dal presupposto che dispositivi di questo genere sono tutt’altro che costosi. Lo potete acquistare qui.

Nella parte inferiore si trovano i classici due connettori adatti a qualsiasi presa (è la cosiddetta presa schuko) europea, mentre superiormente avrete tre PIN differenti, così da poterla tranquillamente utilizzare sia con una presa a 3 pin che a 2 pin. Il controllo può avvenire direttamente da remoto, tramite l’applicazione mobile dedicata disponibile sia per iOS che per Android. Tra le varie funzioni raggiungibili annoveriamo senza dubbio il controllo energetico, così da monitorare i consumi direttamente dallo smartphone, la temporizzazione, impostare accensioni/spegnimenti automatici, oppure il controllo vocale con la compatibilità con gli assistenti virtuali. E’ da notare che il suddetto prodotto può essere utilizzato standalone, ciò comporta che non viene richiesto l’acquisto di un hub da collegare fisicamente al router di casa, ma potrà essere collegato direttamente la stessa presa smart alla rete WiFi.