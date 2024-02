Proseguono gli ottimi sconti a prezzi specialissimi lanciati da Amazon, mettendo direttamente sul piatto una chiavetta USB che oggi costa veramente poco. Il prodotto richiede difatti un investimento da parte dei consumatori di soli 9,96 euro, così da non necessitare un esborso particolarmente elevato.

Si tratta della più classica chiavetta USB in circolazione, è infatti dotata di due connettori differenti alle estremità: da una parte la USB-A 2.0, mentre dall’altra una USB-C 2.0. E’ importante notare questo aspetto, per il semplice fatto che il dispositivo può essere facilmente utilizzato ad esempio con uno smartphone di ultima generazione.

Chiavetta USB molto economica, ecco l’ottimo prezzo su Amazon

Se volete acquistare una chiavetta USB a buon prezzo, dovete sapere sin da subito che su Amazon è disponibile questo modello, infatti il suo costo effettivo è di soli 9,96 euro, risultando a mani basse tra i più economici in commercio e circolazione. Lo potete acquistare direttamente al seguente link.

Estremamente versatile, così da poterla utilizzare praticamente con qualsiasi device, è un prodotto di piccole dimensioni che sta letteralmente nel palmo di una mano, raggiungendo una velocità di trasferimento che si aggira attorno ai 15 MB/s. Realizzata prevalentemente in plastica, è dotata di due piccoli coperchietti sui relativi connettori, così da essere sicuri di proteggerli completamente durante il trasporto, ed allo stesso tempo evitare che possano rovinare altri device nelle vicinanze (attenzione però a non perderli). La colorazione blu è sicuramente elegante e perfettamente allineata con gli standard del momento, al momento attuale su Amazon non sono disponibili colori differenti. Il suo punto di forza più interessante è sicuramente l’essere plug&play, ovvero non necessita l’installazione di software o quant’altro, basta collegarla ed in pochi secondi la si potrà utilizzare tranquillamente.