La nuova EXTRA 300 di CoopVoce distrugge Iliad a questo prezzo

Serviva un’offerta di livello e a quanto pare CoopVoce ha risposto alla grande. Gli utenti che stavano aspettando una novità da parte del celebre gestore virtuale, sono stati accontentati in tutto e per tutto, a partire dai contenuti fino ad arrivare al prezzo di vendita mensile.

Pian piano tutti i nodi vengono al pettine e secondo quanto riportato, qualcuno già parlava di una nuova offerta pronta ad arrivare da parte di CoopVoce. Ora ci siamo: è arrivata la EXTRA 300, promozione mobile che ha tutto al suo interno.

In questo modo il provider virtuale riesce a mettere fine al dominio dei soliti gestori e si rimette peraltro in gioco con una soluzione totalmente nuova. Ora tutti potranno sottoscriverla, in quanto CoopVoce non ha posto alcun tipo di limitazione. La promo è disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce ha l’offerta migliore di sempre, il nome è EXTRA 300: il prezzo è una bomba

In molti, già dal nome offerta, riescono a capire cosa c’è al suo interno. La soluzione garantisce infatti ogni mese agli utenti che la sottoscrivono un corrispettivo pari a 300 giga in 4G per navigare sul web. CoopVoce ovviamente non delude coloro che hanno bisogno di minuti e messaggi: ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS.

Il prezzo mensile corrisponde a 9,90 € per sempre una volta sottoscritta la promo, ma bisogna ricordare anche un altro aspetto: il primo mese sarà totalmente gratis per tutti. Anche i costi di attivazione saranno gratis così come quelli per la scheda Sim che verrà recapitata a casa.