Dominio TIM con le nuove Power Iron e Supreme Web Easy da 150 GIGA

Il periodo storico sembra sorridere molto a TIM, gestore telefonico mobile che non ha bisogno di presentazioni. Durante gli anni ha fatto sempre vedere le sue migliori cose, con offerte mobili e fisse di grandissimo livello.

Oggi, parlando proprio di telefonia mobile, sembra che gli utenti abbiano deciso di rientrare in massa alla luce delle offerte proposte ultimamente. Chi vuole avere il meglio, non può che affidarsi a TIM, che ha ripristinato le sue offerte della linea Power.

TIM apre al rientro: con le Power si può avere tutto e gratis per un mese

La prima delle due, la Power Iron, riesce a garantire già il meglio, partendo con minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Ci sono poi 100 giga disponibili per navigare in Internet, ovviamente usando la rete 4G. Il prezzo è di 6,99 € al mese. Segue l’altra grande soluzione, ovvero la Power Supreme Web Easy. Al suo interno ecco, come nel caso della prima offerta, minuti e messaggi senza limiti verso tutti e un quantitativo di giga pari a 150 in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

Ovviamente sono molti i vantaggi di cui gli utenti che scelgono TIM possono fregiarsi. Il primo è quello di avere una qualità di rete superiore, mentre il secondo è quello di avere il servizio clienti migliore in assoluto.

Ma a chi è destinata questa iniziativa formata dalle due offerte Power? Semplice: solo ad alcuni utenti. Chi proviene da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale, potrà infatti optare per un rientro con una delle due soluzioni.

Ricordiamo inoltre che c’è veramente un grande regalo da sfruttare, ovvero il primo mese totalmente gratis. Una volta scelta l’offerta tra le due, si comincerà a pagare a partire dalla seconda mensilità. Ora non resta altro che sottoscriverle, magari attendendo un messaggio da parte di TIM.