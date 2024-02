La nuova pubblicità di Iliad, dedicata ai valori distintivi del brand, ha fatto il suo debutto a Sanremo durante la seconda serata del Festival della Canzone. Media.Monks Milan, l’agenzia di S4Capital, ha realizzato questa campagna, segnando l’inizio di una collaborazione tra Iliad e l’agenzia stessa. L’azienda ha scelto l’agenzia pubblicitaria alla fine del 2023 attraverso un processo di gara, incaricandola di sviluppare e implementare progetti futuri.

Incontro al buio, ironia e promesse mantenute

Lo spot televisivo della durata di 15 secondi è stato concepito come una narrazione ironica giocando su un cliché comune associato agli appuntamenti al buio. Iliad ha sfruttato l’opportunità offerta dal Festival di Sanremo, una delle kermesse musicali più attese dell’anno, per presentarsi al pubblico in modo unico. Il tema centrale dell’annuncio è il contrasto tra le aspettative spesso deludenti degli appuntamenti al buio e la coerenza di Iliad nel mantenere le promesse fatte agli utenti.

Nel comunicato ufficiale, si sottolinea l’intenzione di Iliad di trasformare l’esperienza dell’appuntamento al buio in un veicolo narrativo. Il focus è sulla capacità dell’operatore di semplificare la vita degli utenti, garantendo un accesso a un mondo caratterizzato da fiducia e chiarezza. Nel contesto del cliché dell’appuntamento al buio, Iliad emerge come l’eccezione, mantenendo la promessa di offrire un’esperienza positiva.

La campagna, pianificata da Phd, ha iniziato con lo spot televisivo e proseguirà fino alla fine di marzo, estendendosi anche su web, radio, stampa, OOH (Out of Home) e sui canali social del brand. Il messaggio chiave è la coerenza di Iliad nel mantenere la promessa di essere un punto di riferimento per chiarezza, trasparenza e semplicità fin dal suo ingresso sul mercato italiano.

Iliad e la sua strategia di comunicazione globale

La campagna si conclude con un invito a “Entrare per credere“, sottolineando che, anche dopo oltre cinque anni, Iliad continua a mantenere la promessa di essere un operatore che offre chiarezza e semplicità. L’annuncio include anche due offerte Flash limitate nel tempo: la Flash 200, con 200 GB di traffico dati e 5G a 9,90 euro al mese, e la Flash 150 con 150 GB inclusi a 7,99 euro al mese, valide fino alle ore 17:00 del 29 febbraio. Queste offerte sottolineano l’impegno di Iliad nel fornire pacchetti dati convenienti per gli utenti.