L’atteso prequel della serie Il Trono di Spade, House of the Dragon, ha catturato l’attenzione degli appassionati di fantasy e delle saghe epiche. Matt Smith, noto per il suo ruolo di Daemon Targaryen nella serie, ha recentemente condiviso un’anteprima esclusiva sulla seconda stagione durante l’apparizione al Zoe Ball Breakfast Show della BBC.

Quando il team del podcast ha chiesto a Matt Smith la tanto attesa data di uscita della seconda stagione, l’attore ha risposto con entusiasmo: “Agosto, penso, penso che uscirà in estate. Quest’estate, sì. Non ne ho ancora visto niente, ma abbiamo finito l’anno scorso.” Gli appassionati possono quindi segnare sul calendario il mese di agosto per immergersi nelle nuove avventure della dinastia Targaryen.

La serie, il cast e il teaser Trailer

La seconda stagione della serie House of the Dragon vede il ritorno di talenti come Olivia Cooke, Emma D’Arcy, e altri membri chiave del cast originale. Un teaser trailer è stato rilasciato per far crescere l’attesa, offrendo uno sguardo intrigante su cosa aspettarsi dalla nuova stagione. Gli appassionati possono già gustare un assaggio delle emozioni che li attendono.

Oltre alle anticipazioni di Matt Smith, c’è un’ulteriore conferma del coinvolgimento di George R.R. Martin nelle stagioni future. L’autore di Game of Thrones ha già avuto modo di visionare i nuovi episodi e ha iniziato il lavoro sulle stagioni 3 e 4 di House of the Dragon. Questo assicura che la serie continuerà a mantenere la sua coerenza narrativa e il fascino intrinseco.

George R.R. Martin coinvolto nelle prossime stagioni

House of the Dragon, basata sul libro di George R.R. Martin intitolato “Fire & Blood,” offre uno sguardo approfondito nella dinastia Targaryen, ambientata quasi 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. La trama si svolge circa 100 anni dopo che i Targaryen hanno unito i Sette Regni, portando gli spettatori in un affascinante viaggio nel ricco passato di Westeros.

Possiamo quindi dire che con la data di uscita estiva ormai nota e le promettenti anticipazioni, gli appassionati possono prepararsi per un’estate ricca di epiche avventure, tradimenti e intrighi con la seconda stagione di House of the Dragon.