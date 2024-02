In un mondo dominato da cavi, Wi-Fi e Bluetooth, LiveDrop emerge come un’app rivoluzionaria, trasformando il trasferimento di file in un’esperienza quasi magica. Sviluppata da un’azienda olandese, LiveDrop opera senza l’ausilio di cavi, connessioni wireless o Bluetooth. La tecnologia si basa su un algoritmo video matriciale brevettato e segreto, il cui funzionamento è ispirato al concetto di “grande QR Code in movimento“.

A differenza dei tradizionali metodi di trasferimento di file, questa innovativa tecnologia non si avvale di canali di comunicazione mediati da protocolli standard. Invece, utilizza un approccio unico, un “QR Code in movimento” che sembra composto da migliaia di insetti digitali in movimento. Questo codice visibile sullo schermo del telefono mittente viene interpretato dalla fotocamera del telefono ricevente, consentendo un trasferimento offline senza alcun tipo di connessione dati.

LiveDrop: il processo di trasferimento

L’utilizzo dell’app LiveDrop è sorprendentemente semplice. Dal telefono mittente, si seleziona il file da inviare, il quale viene codificato nel video matriciale. Questo “QR Code in movimento” viene visualizzato sullo schermo del telefono mittente, pronto per essere scansionato dal telefono ricevente. Senza handshake tra i dispositivi, il file appare sul telefono ricevente in pochi istanti, senza necessità di connessioni dati tradizionali.

La versatilità dell’app si estende a tutte le piattaforme. Il dispositivo emittente può essere un PC Windows, un Mac o un computer Linux, mentre i dispositivi riceventi possono essere tablet, telefoni Android o iPhone. Attualmente, la dimensione del file è limitata a 250 KB, ma questa tecnologia ha dimostrato la sua efficacia nella trasmissione di dati anche in ambiti medici. Garantendo sicurezza e assenza di interferenze esterne.

Sicurezza e applicazioni pratiche

LiveDrop sottolinea la sicurezza del suo approccio, eliminando la possibilità di inserire software malevolo durante il trasferimento. Operando solo in una direzione, dal mittente al ricevente, l’app ha dimostrato la sua utilità nel campo medico, consentendo il trasferimento sicuro di dati sanitari senza la necessità di carta o condivisione di link di download. La tecnologia sembra promettente, e la sua applicazione potrebbe estendersi a dispositivi fino al 2014, offrendo una soluzione innovativa e sicura per il trasferimento di file senza l’ausilio di connessioni convenzionali.