Il finale di Game of Thrones è stato oggetto di intense discussioni e critiche da parte dei fan, dividendo il pubblico sulla sua accettazione o rifiuto. La serie, basata sulla saga di libri “A Song of Ice and Fire” di George R.R. Martin, ha raggiunto la sua conclusione nel 2019 con la sua ottava stagione, ma la reazione dei fan è stata controversa, con molte voci che esprimono delusione per la trama e lo sviluppo dei personaggi.

Una delle principali critiche è stata rivolta ai creatori della serie, David Benioff e D.B. Weiss, per aver dovuto improvvisare la conclusione della storia dopo aver superato la trama fornita nei libri di Martin. Questo ha portato a una narrativa che alcuni fan hanno trovato incoerente e insoddisfacente rispetto alle aspettative maturate nel corso delle prime stagioni.

Un finale diverso per Game of Thrones

Le voci riguardanti i piani originali per la chiusura della serie hanno iniziato a emergere attraverso leak e fonti di insider. Una scena apparentemente eliminata avrebbe mostrato Cersei perdere l’ultimo figlio concepito con Jaime, un evento che avrebbe potuto contribuire al suo declino nella follia. Questo elemento, se inserito, avrebbe potuto fornire un ulteriore sviluppo per il personaggio di Cersei, che molti fan ritenevano avesse subito una conclusione troppo rapida.

Altre informazioni riguardavano una possibile gravidanza di Daenerys da Jon Snow. Sebbene non sia chiaro se la madre dei draghi avrebbe partorito prima della sua morte, l’idea stessa di una gravidanza avrebbe aggiunto una dimensione inaspettata alla trama. Questi concetti sono stati successivamente scartati, lasciando i fan a chiedersi cosa sarebbe potuto accadere in una versione alternativa.

Inoltre, Kristofer Hivju, l’attore che interpreta Tormund, ha rivelato che è stato girato un finale alternativo, senza specificare i dettagli. Questo ha alimentato ulteriori speculazioni sulla possibilità di finali alternativi creati per mantenere il segreto e prevenire spoiler. Non è chiaro se questi finali alternativi siano mai stati seriamente considerati come opzioni di conclusione per la serie.

In ogni caso, il finale di Game of Thrones ha suscitato intense reazioni da parte dei fan, e la rivelazione di questi piani alternativi ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alle discussioni sulla conclusione della serie.