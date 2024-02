Un recente studio condotto negli Stati Uniti ha rivelato un collegamento allarmante tra l’altezza del cofano delle auto e la mortalità nei casi di incidenti con pedoni. Il rischio aumenta considerevolmente, del 22%, quando i veicoli coinvolti presentano cofani più alti. L’Unione Europea, in risposta a questa crescente preoccupazione, sta prendendo in considerazione una proposta per limitare i SUV, noti per le loro dimensioni imponenti.

Le dimensioni delle auto e le conseguenze sociali

Il crescente trend di auto di dimensioni sempre più imponenti sta diventando una questione critica. Determinando impatti significativi sulla sicurezza stradale e la convivenza tra veicoli e pedoni. SUV e pick-up, in particolare, stanno contribuendo a complicare il panorama delle strade, con conseguenze che vanno dalla riduzione degli spazi disponibili all’aumento del rischio di incidenti mortali.

Guidato dall’assistente professore di economia all’Università delle Hawaii, Justin Tindall, uno studio ha esaminato l’associazione tra l’altezza dei cofani delle auto e la mortalità nei casi di incidenti con pedoni. I dati indicano che un aumento di soli 10 centimetri nell’altezza del cofano corrisponde a un significativo incremento del 22% nella mortalità dei pedoni coinvolti in incidenti stradali.

Prime poposte per la sicurezza pedonale

Tindall suggerisce che stabilire un limite di altezza dei cofani a 1,25 metri potrebbe potenzialmente salvare il 7% delle vite dei pedoni. Riducendo ulteriormente questo limite, si aprono prospettive positive per la sicurezza pedonale, con la possibilità di salvare un numero ancora maggiore di vite.

I dati raccolti mostrano differenze significative nei tassi di mortalità tra gruppi demografici. Gli uomini presentano un rischio del 19%, mentre per donne e bambini il rischio è rispettivamente del 31% e dell’81%, principalmente a causa delle differenze di altezza e peso. La forma del frontale del veicolo, soprattutto nei pick-up, è altrettanto cruciale, contribuendo al rischio di collisioni dirette con i pedoni.

Sfide future: larghezza media e viabilità urbana

Un altro studio basato su dati europei evidenzia una tendenza preoccupante nella larghezza media delle auto vendute in Europa, con una crescita costante di 0,5 cm all’anno dal 2001. James Nix, autore del rapporto, avverte che senza riforme specifiche, l’aumento dei grandi SUV e auto di lusso potrebbe equipararli alle dimensioni di camion e autobus, presentando ulteriori sfide per la viabilità urbana. Un’analisi approfondita di questo fenomeno è cruciale per guidare futuri interventi e garantire la sicurezza pubblica in un contesto automobilistico sempre più complesso.