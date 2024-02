Un nuovo iPhone SE potrebbe arrivare soltanto nel 2025 ma da tempo circolano in rete indiscrezioni sul suo design e sulle novità che Apple potrebbe aggiungere. L’anticipazione più recente arriva dal leaker Majin Bu, che su X ha condiviso alcune informazioni riguardanti l’aspetto estetico del futuro iPhone SE 4.

Secondo la fonte, il prossimo iPhone economico avrà un design molto simile a quello di iPhone 16, accoglierà quindi la Dynamic Island ma manterrà un solo sensore fotografico sul retro.

Stando al post condiviso su X dal leaker Majin Bu, l’iPhone SE 4 somiglierà al futuro iPhone 16. Il dispositivo potrebbe avere un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island che andrà a sostituire il notch ma sul retro continuerà ad essere presente una sola fotocamera.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 8, 2024