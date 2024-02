Le indiscrezioni riguardanti i nuovi smartphone realizzati da Apple si stanno moltiplicando in queste ore. Gli analisti hanno svelato che l’azienda di Cupertino potrebbe modificare profondamente il design di iPhone 16 ma, a quanto pare, non si tratterà dell’unico cambiamento atteso.

Infatti, come pubblicato su X (ex Twitter) da Majin Bu, anche la nuova generazione di iPhone SE potrebbe subire cambiamenti nel design. Il motivo è legato principalmente al rinnovamento atteso per famiglia iPhone 16.

Infatti, l’azienda di Cupertino sembra intenzionata a presentare entrambi i device nello stesso anno, quindi il design delle due famiglie di prodotti sarà simile. Così come per i flagship, anche la serie SE potrà contare sulla rinnovata isola che ospita il comparto fotografico.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 8, 2024