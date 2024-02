Apple iPhone 14, nonostante a tutti gli effetti sia uno smartphone vecchio di una generazione, risulta essere ancora oggi fortemente richiesto ed appetibile da parte di tutta la popolazione italiana e non solo. Per questo motivo è difficile pensare di trovarlo ad un prezzo fortemente scontato, se non affidandosi alla solita Amazon.

In questi giorni risulta essere disponibile una promozione veramente molto interessante, che prevede la possibilità di acquisto di Apple iPhone 14 nella sua variante da 128GB di memoria interna, che ricordiamo però non essere espandibile tramite l’ausilio di una microSD. Il dispositivo presenta un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR ad alte prestazioni, che a conti fatti è decisamente migliore di uno dei tanti AMOLED che potete trovare sul mercato.

Apple iPhone 14: che occasione per spendere poco solo oggi

Apple iPhone 14 è lo smartphone che dovete acquistare se non volete spendere troppo per l’iPhone 15, e volete comunque entrare nel mondo dell’azienda di Cupertino. Al giorno d’oggi il suo listino sarebbe di 879 euro, ma con la promozione lanciata direttamente da Amazon, potrete godere di una riduzione del 17%, sino ad arrivare ad una spesa finale di soli 729 euro. Entrate subito su questo link per acquistare.

Il dispositivo presenta un design con Ceramic Shield di qualità, atto a renderlo decisamente elegante ed alla moda (anche se non in titanio come iPhone 15). Sotto il cofano è presente il chip A15 Bionic con 5-core di GPU, un sistema di fotocamere composto da 2 sensori nella parte posteriore, che permette ugualmente di raggiungere una registrazione in 4K a 30fps nella modalità Cinema (con Dolby Vision), e di approfittare di una modalità Azione che fornisce riprese assolutamente stabili nella maggior parte delle occasioni o stati di utilizzo.