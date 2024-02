Acquistare una smart TV di ultima generazione richiede un prezzo tutt’altro che elevato, questo è ciò che emerge dagli ultimi trend di mercato, e sopratutto da una incredibile offerta che Amazon ha indubbiamente deciso di mettere a disposizione del pubblico. Questa riguarda la HiSense 43A67H, una smart TV da 43 pollici compatibile con il DVB-T2 e lativù 4K.

Di dimensioni non particolarmente elevate, il prodotto presenta una base d’appoggio in plastica nella parte centrale, che ingombra decisamente meno rispetto ai piedini laterali più classici. In commercio dal 2022, il modello in questione riesce a raggiungere la risoluzione massima in 4K, per una riproduzione video di qualità, con tecnologia di connettività rappresentata da Wi-Fi di ultima generazione, bluetooth, porta HDMI 2.0 e USB.

HiSense: la Smart TV da 43 pollici al prezzo più basso

Il listino di questo prodotto già di suo non sarebbe particolarmente elevato, dovete sapere infatti che l’acquisto al prezzo consigliato la porterebbe a costare circa 349 euro. La riduzione applicata da Amazon consiste nel 16% del valore finale, così da dover complessivamente investire solamente 291,89 euro, approfittando della solita garanzia legale della durata di 2 anni. Per l’acquisto, collegatevi qui.

Tanta è la tecnologia supportata ed integrata all’interno della smart TV HiSense, parliamo di AI Picture Optimisation, per miglioramenti nella riproduzione video e fotografica, varie modalità di utilizzo (tra cui sports e game mode), il pieno supporto all’HDR, al Dolby Vision e al DTS Virtual:X, grazie alla presenza di altoparlanti da 14W. Il prodotto è di per sé non troppo ingombrante, raggiungendo 7,4 x 96,7 x 56 centimetri, con un peso che si aggira attorno a 7,5kg, riuscendo così a posizionarsi, senza particolari difficoltà, praticamente ovunque si voglia, sia in una casa dal look moderno, che antiquato, fornendo una resa ottima in ogni caso.