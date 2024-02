La Ford Puma del 2024 ha subito un intervento mirato da parte della casa automobilistica americana per mantenere il modello al passo con i tempi, senza compromettere il successo ottenuto dal suo debutto nel 2019. Gli aggiornamenti apportati si concentrano sui dettagli esterni ed interni, rendendo la vettura ancora più attraente e tecnologicamente avanzata.

Tecnologia avanzata e plancia più moderna

Dal punto di vista estetico, il frontale della Ford Puma è stato oggetto di modifiche significative. I fari sono ora dotati della tecnologia Matrix LED, mentre le luci diurne presentano un nuovo disegno con elementi luminosi verticali. L’emblema dell’Ovale Blu è stato posizionato sul cofano, in linea con le recenti tendenze di design. La gamma di allestimenti si compone di quattro varianti, differenziandosi anche per la trama della mascherina e altri dettagli estetici: Titanium, ST-Line, ST-Line X ed ST. La vettura fa il suo debutto con la nuova tinta carrozzeria Cactus Grey.

Internamente, la Ford Puma 2024 si presenta con un restyling più evidente, con un ridisegno completo della plancia che conferisce un aspetto più squadrato e moderno. L’aggiornamento tecnologico include un quadro strumenti digitale da 12,8 pollici personalizzabile e un pannello touch da 12 pollici ad alta definizione dedicato al sistema multimediale SYNC 4. Quest’ultimo vanta una potenza di calcolo raddoppiata rispetto alla versione precedente, con l’aggiunta di funzionalità come l’assistente vocale Alexa, la connessione 5G e la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Scelta tra potenza ed efficienza

La motorizzazione della Ford Puma rimane invariata, con opzioni che includono il 3 cilindri turbo 1.0 Ecoboost mild hybrid in varianti da 125 CV, 155 CV (associato al cambio automatico Powershift) e 170 CV per la versione sportiva ST. Inoltre, è prevista l’introduzione di una versione completamente elettrica chiamata Gen-E.

Sono state implementate anche nuove tecnologie di assistenza alla guida (ADAS) sulla Ford Puma 2024. Tra queste, spicca l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centring, che regola la velocità in base ai limiti di velocità e alle condizioni del traffico, accelerando e frenando di conseguenza. La telecamera a 360 gradi è un’aggiunta utile per facilitare le manovre di parcheggio.

Ford Puma 2024, design e tecnologia

La Ford Puma del 2024 si presenta come un aggiornamento ben bilanciato, che combina miglioramenti estetici con avanzate tecnologie di connettività e sicurezza. Questo intervento dimostra l’impegno della Ford nel mantenere i propri modelli al passo con l’evoluzione del settore automobilistico, offrendo ai clienti un’esperienza di guida moderna e all’avanguardia.