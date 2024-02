Fastweb, a San Valentino l'operatore ci farà un regalo speciale

Nel panorama delle offerte Internet per la rete fissa di febbraio, Fastweb si distingue come uno dei provider più ambiti, grazie a una proposta economica attraente unita a numerosi vantaggi che rendono i suoi abbonamenti particolarmente vantaggiosi. I servizi offerti da Fastweb, disponibili in diverse configurazioni per adattarsi a ogni esigenza, includono piani per ADSL, FTTC, FTTH, e, per coloro che non sono coperti dalla rete cablata veloce, soluzioni basate sulla tecnologia FWA.

Fastweb: le varie tariffe di Febbraio

Le opzioni di Fastweb per la connessione domestica spaziano dal Fastweb Casa Light FWA, che offre una connessione illimitata fino a 1 Gbps a un prezzo promozionale di 24,95€ al mese, al Fastweb Casa Light, con fibra ultraveloce a 27,95€ mensili, garantendo in entrambi i casi l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy.

Il piano Fastweb Casa standard, al costo di 29,95€ al mese, include telefonate nazionali illimitate e Internet senza limiti, con l’aggiunta di un modem gratuito e la possibilità di sfruttare una polizza assicurativa Quixa. Al top della gamma, Fastweb Casa Plus, proposto a 36,95€ al mese, arricchisce l’offerta con due extender Wi-Fi, il servizio Assistenza Plus e l’inclusione nel programma fedeltà FastwebUP Plus, oltre a due tipologie di assicurazioni Quixa.

Oltre alle specifiche tecniche e ai prezzi concorrenziali, Fastweb si impegna a offrire condizioni favorevoli ai nuovi clienti, tra cui l’attivazione gratuita, l’assenza di vincoli di permanenza, una prova gratuita di 30 giorni con rimborso totale in caso di disdetta, e un modem in comodato d’uso senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’adesione al programma fedeltà FastwebUP apre la porta a sconti, regali e concorsi esclusivi, ulteriormente arricchendo l’esperienza degli utenti Fastweb.

Per chi risiede in aree non ancora raggiunte dalla banda larga cablata, Fastweb offre soluzioni FWA che consentono una connessione affidabile fino a 1 Gbps, senza necessità di linea fissa, inclusa l’installazione del servizio.