WhatsApp, con i suoi 1,2 miliardi di utenti, si colloca al centro del panorama mondiale delle app di chat e messaggistica, rappresentando un punto di incontro virtuale per la maggior parte delle persone, indipendentemente dal modello di smartphone in uso.

I segreti di WhatsApp

Una delle funzioni nascoste di WhatsApp riguarda la privacy. La prima “hack” consiste nel nascondere l’ultimo accesso online e le notifiche di lettura dei messaggi. Questo può essere fatto attraverso le impostazioni di account e privacy, dando agli utenti il controllo sulla visibilità di tali informazioni.

Un’altra funzione poco conosciuta è la possibilità di visualizzare ed eliminare le foto ricevute solo su WhatsApp. Questa sezione dedicata alle immagini ricevute organizza i file per chat e gruppi, consentendo agli utenti di gestire lo spazio occupato dalle immagini e di eliminarle facilmente.

WhatsApp introduce anche i “messaggi effimeri“, che si autoeliminano dopo un certo periodo di tempo. Questa opzione, attivabile nelle impostazioni della chat, permette di mantenere una comunicazione temporanea e privata.

Privacy e sicurezza

Il quarto trucco rivela la capacità di inviare fotografie che si autodistruggono dopo la prima visualizzazione. Questo processo è simile all’invio tradizionale di foto, ma con l’aggiunta di un tocco finale: premere su un numero uno cerchiato vicino alla freccia di invio, garantendo la cancellazione automatica della foto vista dal destinatario.

Infine, la quinta funzione permette di formattare il testo dei messaggi. Molti utenti potrebbero non essere a conoscenza della possibilità di scrivere in grassetto, corsivo e testo barrato su WhatsApp. Questo si ottiene inserendo il testo desiderato tra caratteri speciali come asterischi, trattini bassi e simboli della tilde.

WhatsApp non è solo un’app di messaggistica di base, ma offre una serie di funzioni avanzate che, se ben utilizzate, possono migliorare l’esperienza dell’utente e garantire maggiore controllo sulla privacy e sulla comunicazione visiva. La sua continua evoluzione sottolinea l’importanza di esplorare e comprendere appieno le sue caratteristiche per un utilizzo ottimale.