Il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra non essere ancora sazio di offerte super favolose. L’operatore ha infatti da poco annunciato l’arrivo di una nuova offerta ancora una volta stupefacente e con tanto da offrire agli utenti. Stiamo parlando dell’offerta di rete mobile denominata Very 5,99 Promo Flash Back XL. Si tratta di un’edizione speciale dell’offerta proposta in precedenza dall’operatore e che si distingue per offrire il primo mese del rinnovo in maniera totalmente gratuita.

Very Mobile stupisce ancora con la nuova offerta mobile Very 5,99 Promo Flash Back XL

Very Mobile ha deciso di lasciare ancora una volta senza parole i suoi utenti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha da poco reso disponibile una nuova offerta come sempre eccezionale. Stiamo parlando in particolare dell’offerta mobile denominata Very 5,99 Promo Flash Back XL.

Si tratta di una nuova edizione della precedente offerta proposta dall’operatore. Come suggerisce il nome, ci troviamo di fronte ad una edizione esagerata rispetto alla precedente. Con la nuova offerta proposta dall’operatore, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Nell’offerta sono sempre inclusi poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Nonostante i giga per navigare siano stato aumentati a dismisura, il costo per il rinnovo mensile rimane invariato rispetto a quello della precedente versione. Questo significa che, per avere tutto questo, gli utenti dovranno pagare soltanto un costo di 5,99 euro al mese. Come detto in precedenza, poi, gli utenti potranno usufruire del primo mese di rinnovo in maniera completamente gratuita. Gli utenti, per attivare l’offerta, dovranno però necessariamente scegliere il metodo di pagamento di Ricarica Automatica.

Ricordiamo che anche questa è un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile e Vianova.