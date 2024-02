Porsche Taycan: un salto di prestazioni e tecnologia nella Mobilità Elettrica

La Porsche Taycan, sin dal suo debutto nel 2019, ha rappresentato un punto di riferimento nell’ambito delle auto sportive completamente elettriche. Con l’annuncio della sua ultima versione, la casa automobilistica ha confermato il proprio impegno verso l’innovazione continua. In tal modo prosegue nel portare avanti la missione di offrire un’esperienza di guida elettrica mai provata finora.

L’aggiornamento della Porsche Taycan si distingue per una serie di miglioramenti significativi che toccano quasi ogni aspetto del veicolo. Una delle novità più rilevanti riguarda l‘aumento della potenza di ricarica, che è stata incrementata fino a 320 kW, consentendo una ricarica più rapida e efficiente. Inoltre, il recupero dell’energia è stato potenziato fino a 400 kW alle alte velocità, garantendo una maggiore efficienza durante la guida.

La velocità è stata anch’essa ottimizzata, con un miglioramento dello scatto da 0 a 100 km/h di 0,6 secondi rispetto alla versione precedente. La Taycan Turbo S, in particolare, è in grado di coprire questa distanza in soli 2,4 secondi, sottolineando le prestazioni straordinarie offerte da questo veicolo. Uno degli aspetti più apprezzati in assoluto è però l’aumento dell’autonomia, che è stata estesa fino al 35% rispetto alla versione precedente. Grazie a questo miglioramento, la Porsche Taycan può percorrere fino a 678 chilometri secondo il ciclo WLTP. L’obiettivo di tale modifica è dare una maggiore flessibilità e libertà durante i viaggi.

Migliorie ed aggiunte alla Porsche Taycan

Porsche non si è limitata a migliorare le prestazioni e l’autonomia, ma ha anche rivisto gli aspetti stilistici della Taycan. L’azienda ha affinato la linea della carrozzeria, differenziando in modo più marcato i modelli Turbo e offrendo un equipaggiamento di serie ancora più ricco. Inoltre, è stata introdotta la nuova funzione push-to-pass del pacchetto Sport Chrono, che consente di attivare un incremento di potenza fino a 70 kW premendo un pulsante.

Dal punto di vista tecnologico, Porsche ha investito nella sospensione pneumatica adattiva e nel sistema Porsche Active Ride, offrendo una gamma straordinariamente ampia di opzioni tra l’assetto comfort e quello prestazionale. Questi miglioramenti non solo garantiscono un’esperienza di guida superiore, ma anche un maggiore comfort per i passeggeri.

Come ultima miglioria da elencare, la Porsche ha ottimizzato l’efficienza della Taycan grazie a una serie di interventi, tra cui un nuovo motore sull’asse posteriore, un inverter a impulsi modificato e una gestione termica rimodulata. Queste azioni si traducono in una maggiore efficacia energetica e una migliore autonomia complessiva. La nuova auto diventa la rappresentazione di un’ulteriore evoluzione nel mondo delle auto sportive elettriche, offrendo prestazioni, autonomia e comfort superiori.