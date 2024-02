Annalisa Oddone, content creator di OnlyFans con sede ad Asti, ha denunciato un allarmante furto di suoi video hot, sottolineando le difficoltà nel far valere i propri diritti. Malgrado le ripetute segnalazioni alla procura di Asti, le indagini sembrano essersi arenate, suscitando preoccupazioni riguardo a un possibile pregiudizio morale.

La storia di Annalisa, una giovane donna di poco più di 30 anni, riflette un percorso comune nel mondo di OnlyFans. Una carriera stabile ma poco gratificante la spinge a intraprendere l’avventura sulla piattaforma di contenuti esclusivi. La piattaforma si basa su un accordo trasparente tra creator e utenti, che pagano abbonamenti mensili per accedere a materiali inediti, vietati dalla distribuzione esterna.

OnlyFans, il caso di Annalisa Oddone

Nonostante i chiari Termini di Servizio di OnlyFans, Annalisa ha rivelato che alcuni utenti hanno condiviso e persino rivenduto i suoi contenuti su altre piattaforme. Le denunce della creator sembrano essere rimaste inascoltate, e attualmente, non esiste un mezzo efficace per bloccare la diffusione non autorizzata.

I Termini di Servizio di OnlyFans sono inequivocabili sulla gestione dei contenuti, vietando la riproduzione, la distribuzione, o la visualizzazione pubblica al di fuori della piattaforma. Ma la realtà sembra divergere dalla teoria, come evidenziato dalla storia di Annalisa.

Le azioni legali intraprese da Annalisa Oddone, supportate dal suo avvocato Alberto Metallo, hanno fornito alla procura di Asti informazioni dettagliate, compresi indirizzi IP e dati delle carte di credito degli acquirenti. Gli accertamenti però non hanno prodotto i risultati sperati, portando a serie di archiviazioni.

La risposta della Procura

La Procura, in un comunicato, ha suggerito che gli autori potrebbero aver creduto erroneamente che i video fossero di libero utilizzo. Questa prospettiva solleva il rischio di archiviazioni e potrebbe minare la base economica di OnlyFans, fondata sull’esclusività dei contenuti.

Il caso di Annalisa Oddone pone in evidenza le sfide legali legate alla tutela della privacy e dell’esclusività dei contenuti su piattaforme come OnlyFans. L’esito delle indagini avrà un impatto significativo sull’economia della piattaforma, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del modello di business se la diffusione non autorizzata persiste.