Il clima movimentato tra gli sviluppatori e gli utenti di Telegram continua, mantenendo la sua posizione come principale rivale di WhatsApp. Oltre alle recenti introduzioni, come i messaggi audio e video monouso, Telegram ha annunciato una trasformazione radicale per la sezione “Messaggi salvati“. Questa modifica consente ora agli utenti di archiviare e organizzare qualsiasi tipo di file in modo preciso e efficiente.

La sezione “Messaggi salvati” di Telegram inizialmente era destinata a memorizzare annotazioni personali, promemoria e contenuti da altre conversazioni. Con l’ultimo aggiornamento, questa sezione si evolve in un sistema avanzato di archiviazione. Ideale per conservare link, file multimediali e segnalibri in modo organizzato. Gli utenti possono ora visualizzare i messaggi salvati organizzati per chat, presentati in un elenco e contraddistinti da tag personalizzabili, facilitando ulteriormente la ricerca.

Telegram: un occhio a tutte le novità

Ma le novità non finiscono qui. Oltre alla sezione “Messaggi salvati“, Telegram integra anche una sezione “Salvati“, dove gli utenti possono vedere i contenuti inoltrati precedentemente. Questo amplia ulteriormente le possibilità di gestione dei dati e contribuisce a una maggiore organizzazione dell’esperienza utente.

L’aggiornamento non si limita solo a nuove funzionalità, ma include anche ritocchi grafici e miglioramenti delle performance generali. Ora, gli utenti della rinomata piattaforma possono mettere in pausa e riprendere la registrazione di messaggi vocali o videomessaggi. Offrendo una maggiore flessibilità nella comunicazione multimediale.

In più, Telegram ha introdotto la possibilità di visualizzare l’orario di lettura dei messaggi nelle chat private, se scelto dagli utenti. Si tratta di un’opzione facoltativa e bidirezionale, permettendo agli utenti di decidere se condividere questa informazione con i loro contatti.

Gli utenti Premium

Per gli utenti premium di Telegram, c’è la possibilità di nascondere i propri orari di ultimo accesso e di lettura, mantenendo comunque la visibilità di questi dati per gli altri contatti. Questo aggiornamento conferma l’impegno di Telegram nel fornire opzioni avanzate di privacy e controllo agli utenti premium.

Insomma, con queste innovazioni, Telegram si posiziona come un’applicazione sempre più completa e versatile. Offrendo agli utenti uno spazio digitale sempre più ricco di funzionalità e opzioni di personalizzazione.