OnePlus: grande ritorno in Italia con un Pop-Up a Milano

OnePlus ha annunciato l’apertura di un pop-up corner in Italia, il primo dal 2019. L’evento si terrà a Milano, presso Casa Gessi il 9 febbraio. Durante questo pop-up, la Community italiana avrà l’opportunità di esplorare gli ultimi dispositivi, tra cui gli smartphone di punta OnePlus 12 e 12R, insieme agli auricolari TWS OnePlus Buds 3. L’evento offrirà anche la possibilità di incontrare i membri del team stesso della società.

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha condiviso la soddisfazione per la positiva accoglienza della serie 12 in Europa e ha espresso l’entusiasmo nel portare l’evento in Italia, un mercato chiave per l’azienda.

L’evento ed il nuovo OnePlus 12

Il pop-up si svolgerà a Casa Gessi Milano, un ex-cinema recentemente ristrutturato nel quartiere della moda di Milano. Gli ospiti potranno sperimentare le caratteristiche della serie OnePlus 12, con particolare attenzione al display AquaTouch, noto per rimanere reattivo anche quando è bagnato. OnePlus porta il suo pop-up corner in Italia per celebrare il decimo anniversario, offrendo alla Community un’esperienza diretta con i nuovi dispositivi e un’opportunità di connessione con gli appassionati della marca. L’evento promette di essere indimenticabile per tutti i fan presenti nel nostro Paese.

OnePlus ha programmato dimostrazioni live delle funzionalità, inclusa la potente ricarica SUPERVOOC da 100 W e la ricarica wireless AIRVOOC da 50 W. L’evento offrirà anche rinfreschi, bevande e intrattenimento dal vivo per arricchire l’esperienza degli ospiti. La serie 12, dotata del chipset Snapdragon 8 Gen 3, Trinity Engine e altre caratteristiche di fascia alta, promette un’esperienza senza precedenti. Il OnePlus 12R, destinato agli appassionati di gaming, sarà disponibile in opzioni di colore Cool Blue e Iron Gray.

Il modello dovrebbe aver integrata l’ultima versione di ColorOS, mirata a migliorare significativamente l’esperienza utente. Tra le novità in essa ci sono tre feature chiave del sistema troveremo: AIGC Remover, AI Summariser e Article Summariser, tutte funzioni alimentate da tecnologie di IA generativa. AI Summariser, ad esempio, si concentra sulla semplificazione delle chiamate telefoniche. Questa opzione consente di sintetizzare le informazioni contenute nelle chiamate, fornendo un riassunto che evidenzia dettagli cruciali come appuntamenti, orari e luoghi. AIGC Remover è invece uno strumento avanzato per l’editing delle foto. Gli utenti potranno usufruire di un editor che consente di rimuovere facilmente oggetti e persone dalle immagini, migliorando la qualità complessiva con un semplice tocco.