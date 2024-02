Siete alla ricerca di un levapelucchi economico? allora dovete assolutamente fare affidamento sul modello di casa Philips, un prodotto di piccole dimensioni, dalla fattura estremamente semplificata, ma soprattutto dal prezzo ridottissimo: basteranno 12,99 euro per l’acquisto.

Il prodotto nasce per soddisfare una specifica esigenza: combattere l’infeltrimento dei maglioni e maglioncini, ma anche di innumerevoli altri capi di vestiario. Avete in mente quelle piccole palline che si formano sui vostri vestiti? ebbene, con il levapelucchi di casa Philips le potete rimuovere completamente, dando nuova linfa vitale ai vestiti stessi.

Levapelucchi elettrico Philips: ecco quanto costa su Amazon

Con Amazon è davvero sempre facile pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, infatti oggi il levapelucchi di Philips viene scontato del 35% rispetto al prezzo di listino di 19,99 euro. In questo modo il consumatore finale andrà a spendere solamente 12,99 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

La variante in promozione è di colorazione Blu (il modello è precisamente GC026/00), realizzata per la maggior parte in plastica, con la giusta contrapposizione tra l’azzurro di alcune sue componenti, ed il bianco dell’inserto centrale. Il funzionamento è garantito dalle presenza di due pile stilo AA inserito nell’alloggiamento preposto, mentre tutto l’infeltrimento viene raccolto nella vaschetta sita direttamente nella parte anteriore del prodotto (a cui è facile accederci con una singola operazione). Il funzionamento è estremamente semplificato, poiché basterà scorrere il selettore per avviare il levapelucchi elettrico, con il posizionamento dell’unica parte in metallo esattamente a contatto con i vestiti da ringiovanire. E’ un prodotto assolutamente non pericoloso, ricordando che comunque non è impermeabile, quindi non può essere utilizzato su capi bagnati (o ancora peggio sotto l’acqua corrente).