Le Sony WH-1000XM5 vincono a mani bassa la palma di migliori cuffie wireless/bluetooth del mercato, sono eccellenti sotto ogni punto di vista, tanto da venire direttamente consigliate anche dagli audiofili, ovvero gli utenti che amano a tutti gli effetti ascoltare la musica e sono sempre alla ricerca del massimo dettaglio.

Il prodotto presenta un design elegante, con finiture di pregio e materiali di costruzione di altissima qualità, tra cui troviamo una gomma morbidissima che avvolge perfettamente i padiglioni auricolari, oppure un archetto con rivestimento gommato che non arreca alcun fastidio nel posizionamento sul capo. Presente la migliore ANC del mercato, adattiva in relazione all’ambiente circostante, e perfettamente in grado di isolare l’utente dai rumori che lo circondano.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere codici sconto gratis ed un lungo elenco di sconti speciali Amazon.

Sony WH-1000XM5, le cuffie wireless con ANC

E’ scontato che pensare di acquistare le migliori cuffie wireless del mercato richieda un esborso particolarmente elevato, infatti al giorno d’oggi il loro prezzo consigliato sarebbe di 419 euro. Essendo comunque un prodotto difficile da raggiungere per la maggior parte di noi, Amazon ha applicato una riduzione di circa 80 euro sul listino (pari al 19%), arrivando così ad un valore finale di soli 339 euro. Le potete acquistare direttamente a questo link.

Tra le varie specifiche e funzionalità del prodotto, nell’utilizzo quotidiano si apprezza particolarmente il multipoint, ovvero la connessione contemporanea a più dispositivi. Tale soluzione permette a tutti gli effetti di ascoltare la musica dal tablet/notebook, ed allo stesso tempo rispondere alle chiamate sullo smartphone, senza doversi scollegare da un dispositivo. Non manca, ovviamente, il supporto agli assistenti vocali, come Amazon Alexa, Google Assistant e Siri, così da poter controllare le singole funzioni direttamente con la propria voce, e non dover sempre ricorrere al sistema di controllo fisico presente sul device stesso.