Huawei ha deciso di prendersi i riflettori e per farlo il 7 Maggio manderà in scena una nuova presentazione a Dubai che a detta dell’azienda sarà innovativa, si tratta di una presentazione ufficiale che sarà incentrata nel dettaglio su un nuovo laptop della gamma Matebook, su un tablet Matepad e su un dispositivo indossabile.

Si tratta dunque di un evento lancio per dei nuovi prodotti dell’azienda cinese che si accinge a resuscitare più forte che mai dopo il ban ricevuto dall’America che l’ha privata di tutto lo scambio di tecnologie utili all’avanzamento tecnologico, non ci sono riferimenti però per quanto riguarda la serie Huawei Pura 70, serie smartphone che ha il compito di raccogliere la pesante eredità della P-Series del colosso cinese.

Due device su tutti

Dubai. 7 May, 2024. Step into the future with HUAWEI Wearables, MateBook and MatePad Series. Get ready to witness the dawn of a thrilling new era in innovation. #FashionForward #CreationOfBeauty pic.twitter.com/QoJXYIzx08 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) April 29, 2024

A Dubai durante la presentazione del sette Maggio i riflettori saranno puntati esattamente su due dispositivi nello specifico: il Watch Fit 3 e il MateBook X Pro 2024, il primo è un wearable con fattezze simili a quelle di Apple Watch, con ciliegina un pulsante a corona sulla cassa colorato di rosso vivo.

Il secondo invece, sarà un laptop molto particolare, dal peso di appena 980 grammi, punto di forza adiuvato dal nuovo processore Intel Ultra 9 di ultima generazione, il portatile dell’azienda sarebbe in grado di offrire una velocità superiore addirittura del 60% in più rispetto ai chip Intel Core i7 della serie 13.

Non si sa letteralmente nulla invece della serie Pura 70, gli utenti sono molto curiosi ma Huawei è rimasta ben muta al riguardo, si crede possa esserci un lancio a parte di questa line up o in controtendenza anche un lancio direttamente negli scaffali dei negozi senza nessun tipo di lancio ufficiale, una nuova politica che molte aziende stanno adottando per evitare inutili perdite di tempo in un mercato in cui il concetto di nuovo è ormai molto relativo.