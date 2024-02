Apple iPhone 13 è uno smartphone che ancora oggi può convincere gli utenti all’acquisto, grazie alla sua piena capacità di offrire ottime prestazioni, ad un prezzo che non supera i 650 euro, sfruttando l’opportunità di risparmio garantita direttamente da Amazon stessa.

L’occasione per spendere poco parte dalla variante di base, infatti stiamo parlando di Apple iPhone 13 con 128GB di memoria interna (ricordiamo che per tutti gli iPhone, quest’ultima non è espandibile), nella sola colorazione Mezzanotte. Le specifiche tecniche non cambiano rispetto a quanto abbiamo visto in passato, parlando comunque di un display da 6,1 pollici di diagonale (è un Super Retina XDR), con doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, e processore A15 Bionic.

Apple iPhone 13: un risparmio più unico che raro

Il prezzo di Apple iPhone 13 è davvero uno dei migliori in circolazione, non tanto perché è stato ridotto direttamente dall’azienda produttrice, quanto per la capacità di Amazon di spingere gli utenti a spendere sempre di meno. Infatti oggi è possibile completare l’acquisto a soli 649 euro, contro i 759 euro previsti di listino, con una garanzia di 24 mesi e la possibilità di godere della variante no brand. Per l’acquisto potete collegarvi subito qui.

Il prodotto è ovviamente compatibile con il 5G, così da poter navigare subito alla massima velocità, previa disponibilità di una SIM abilitata e di una offerta compatibile, il tutto racchiuso all’interno di un design decisamente robusto con Ceramic Shield, il che porta ad una resistenza maggiorata e la possibilità di godere del dispositivo senza temere che si possa rompere da un momento all’altro. La garanzia di 24 mesi, infatti, copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti, per questo motivo dovete sempre prestare attenzione a come utilizzate il device stesso.