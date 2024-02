Gli smartphone Realme sono sempre considerati come tra i migliori per il rapporto qualità/prezzo che indubbiamente riescono a mettere nelle mani dei consumatori finali, tra i tanti modelli a disposizione del pubblico trova posto anche Realme C55, un prodotto decisamente economico, ridotto ancora di più nel prezzo grazie ad Amazon.

Il dispositivo viene commercializzato nella variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD), partendo comunque da un ampio display IPS LCD da 6,72 pollici, che comunque viene impreziosito dal refresh rate a 90 Hz, e un processore MediaTek Helio G88, un octa-core da 12 nanometri che punta molto forte anche sull’efficienza energetica.

Correte il prima possibile sul canale Telegram di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, sul quale vi aspettano i migliori codici sconto gratis da applicare ai vari acquisti effettuati.

Realme C55: lo smartphone da acquistare ad occhi chiusi

Avete un’occasione più unica che rara per risparmiare sull’acquisto di uno smartphone davvero ottimo, stiamo ovviamente parlando di Realme C55 che nell’ultimo periodo era stato proposto da Amazon ad un valore finale di 149 euro. Per andare oltre il Black Friday ed il Natale, l’azienda di e-commerce ha cercato di avvicinarsi ulteriormente alle necessità degli utenti, proponendo una spesa finale di soli 139 euro direttamente al seguente link.

La batteria permette di godere di una autonomia decisamente elevata, infatti è un componente da 5000 mAh, che grazie all’ottima gestione energetica del SoC, permetterà di utilizzare lo smartphone anche per 2-3 giorni prima di dover ricorrere alla presa a muro (ricordiamo ad ogni modo essere presente la ricarica rapida a 33W). Ottimi risultati possono essere ottenuti anche con il comparto fotografico, essendo un settore che sta molto a cuore alla community, capitanato da un sensore principale da ben 64 megapixel, perfettamente integrato nella scocca posteriore, ed in grado di realizzare buoni scatti in ogni condizione di luce (anche al buio).