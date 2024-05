DJI ha annunciato l’arrivo di un nuovo drone della serie Mini. Arriva sul mercato mondiale, a sorpresa, il nuovo DJI Mini 4K. Un dispositivo ideato principalmente per gli utenti che intendono approcciarsi ai droni, anche se inesperti. Questo però non deve compromettere la resa. Dunque, il dispositivo deve realizzare riprese amatoriali di buona qualità. E queste sono le caratteristiche principali del nuovo DJI Mini 4K.

In arrivo il nuovo drone DJI Mini 4K

È importante evidenziare che le specifiche del drone DJI non sono rivoluzionarie. Il Mini 4K, infatti, pesa meno di 249 grammi. Per questo non richiede il possesso di un patentino per essere utilizzato. Inoltre, mette a disposizione dei piloti inesperti una serie di funzioni utili per imparare a maneggiare questo dispositivo. Primo fra tutti troviamo il sensore CMOS da 1/2.3. A questo si unisce, uno zoom digitale 2x, la capacità di girare video in 4K a 30 fps, gimbal a 3 assi e per concludere una stabilizzazione elettronica delle immagini.

E non è tutto. Secondo quanto dichiarato da DJI il drone è anche dotato di una capacità di trasmissione video a 1080p fino a 10 km di distanza, oltre che di una resistenza al vento di livello 5. Per il nuovo dispositivo è prevista un’autonomia di volo di 31 metri. Questa può essere estesa a 93 minuti totali, combinati grazie al pacchetto DJI Fly More Combo che comprende due batterie extra oltre che di un caricabatterie autonomo.

Il nuovo DJI Mini 4K arriva sul mercato come un’esclusiva Amazon e attualmente è disponibile per l’acquisto sul sito di e-commerce al prezzo di 299 euro per la sua versione di base. A questo si aggiunge anche la Fly More Combo proposta per l’acquisto a 439 euro. Prezzi piuttosto interessanti se consideriamo il mercato generale. Questo crea le condizioni ottimali per tutti gli utenti che intendono avvicinarsi al mondo dei droni per la prima volta.