In una recente intervista a Neil Druckmann, autore e regista di Naughty Dog, ha rilasciato una dichiarazione molto importante per tutti i videogiocatori. La storia di The Last of Us si espanderà con la Parte 3 e il nuovo capitolo unirà tutta la trilogia in un’unica grande storia.

Lo sviluppo del titolo non è ancora iniziato e non possibile definire una data di avvio dei lavori, ma il concept è già nella testa di Neil Druckmann. A confermarlo è lo stesso autore, sceneggiatore e regista della saga durante il documentario dedicato a The Last of Us: Parte 2.

L’autore ha sottolineato come i due capitoli funzionano sia da soli che come parte di una saga. Infatti, entrambi i titoli sono stati sviluppati partendo da un concetto alla base di tutto che poi acquisisce maggiore valore se vengono uniti. The Last of Us: Parte 1 si basa sull’amore incondizionato di un genitore verso il proprio figlio, la Parte 2 invece, sul concetto di ottenere giustizia a ogni costo.

The Last of Us: Parte 3 è già nella testa di Neil Druckmann e l’autore di Naughty Dog non vede l’ora di iniziare lo sviluppo del capitolo conclusivo della saga

Druckmann ha affermato di avere già una storia da raccontare, incentrata su Tommy. Al momento è una piccola storia ma, lavorandoci adeguatamente, sarà possibile tirare fuori un racconto profondo come per i primi due capitoli.

Inoltre, non bisogna dimenticare un aspetto importante, il team di Naughty Dog è sempre stato ben disposto verso i sequel. La software house è ben disposta a raccontare storie che espandono la mitologia delle loro opere e caratterizzare sempre meglio i propri personaggi. Purtroppo, al momento, lo studio è concentrato su altri titoli e questa situazione rallenta lo sviluppo del nuovo sequel.

Tuttavia, l’autore non esclude che non appena sarà possibile, Naughty Dog inizierà a lavorare su The Last of Us: Parte 3 per concludere la saga nel miglior modo possibile. Gli appassionati non vedono l’ora di tornare ad impersonare i propri personaggi preferiti e la software house farà di tutto per accontentarli.