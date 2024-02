Il kiwi è un frutto che possiede delle proprietà nutrizionali veramente sorprendenti anche se non tutti sanno di queste caratteristiche; dal punto di vista della produzione l’ Italia è uno dei paesi più importanti in questo settore. La storia del kiwi inizia in Nuova Zelanda nel XX secolo dove veniva apprezzato da moltissime persone e dove venivano piantate diverse varietà di questo frutto così importante. Il fatto che sia stato analizzato da moltissimi laboratori di ricerca dimostra che è un alimento veramente efficace dal punto di vista nutrizionale tanto che può sostituire anche alcune medicine.

Contiene soprattutto vitamina C che rende la pelle più sana nel caso in cui venga esposta troppo tempo al sole; ma contribuisce anche a migliorare la salute fisica e mentale soprattutto in cui ci sono dei momenti di depressione. Alcune ricerche hanno anche dimostrato che contribuisce a migliorare l’ umore dato che la vitamina C contribuisce alla formazione dei neurotrasmettitori e di alcuni ormoni; quindi si potrebbe inserire il kiwi nella dieta giornaliera per vederne gli effetti sull’ umore e sulla salute.

Kiwi, frutto molto importante per l’ alimentazione

Il kiwi aveva in origine un’ altra forma simile alla mela o all’ avocado, presentava una colorazione gialla oppure rosso sangue e i semi erano più grossi; questo cambiamento è dovuto alla domesticazione della pianta da parte dell’ uomo. Altre proprietà che rendono il kiwi un frutto fondamentale per l’ alimentazione sono il cambiamento delle performance del cervello dovuto al fatto che, se mangiata la buccia contiene vitamina E contribuendo a migliorare l’ umore e le caratteristiche mentali dell’ individuo. Inoltre è stato condotto un esperimento su 155 adulti carenti di vitamina C immettendo nella loro dieta il kiwi e i risultati hanno dimostrato che migliora veramente l’ umore e lo stato fisico.

Quindi secondo gli scienziati è meglio prescrivere una dieta a base di kiwi piuttosto che integratori contenenti vitamina C; potrebbero aiutare pazienti che soffrono di disturbi dell’ umore e depressioni stagionali.