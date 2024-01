Salute: la Pillola Vibrante che illude il cervello e riduce l'appetito

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha presentato una nuova frontiera nel campo della gestione del peso con “Vibes” (Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator), una pillola inglobante le dimensioni di una compressa vitaminica che potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo l’obesità. Gli ingegneri del MIT hanno testato questa innovativa soluzione su modelli animali, dimostrando una riduzione significativa dell’appetito fino al 40%. La ricerca, pubblicata su Science Advances, potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta contro l’obesità.

Vibes: la Pillola contro l’obesità

La peculiarità di Vibes risiede nella sua capacità di illudere il cervello. Gli ingegneri hanno progettato questa pillola per interagire con i meccano-recettori dello stomaco, simulando lo stiramento delle pareti gastriche e inducendo il cervello a percepire la presenza di cibo. Il processo coinvolge la stimolazione del nervo vago, che invia segnali all’ipotalamo, regolatore centrale degli ormoni fame e sazietà come l’insulina e la grelina. Le vibrazioni, alimentate da una batteria interna, sono attivate quando gli acidi gastrici dissolvono una membrana gelatinosa che riveste la pillola.

Per valutare l’efficacia di Vibes, il team di ricerca ha somministrato la pillola a un gruppo di maiali mezz’ora prima del pasto. I risultati sono stati sorprendenti: gli animali hanno consumato in media quasi il 40% in meno di cibo nella successiva mezz’ora rispetto a quando non avevano ingerito la pillola. Inoltre, hanno acquisito peso più lentamente, suggerendo un impatto positivo sulla gestione del peso corporeo.

Sebbene gli studi siano ancora nella fase iniziale e condotti su modelli animali, gli scienziati ritengono che la pillola possa diventare una terapia non invasiva per l’obesità. In confronto a trattamenti più invasivi, come interventi chirurgici o endoscopici, Vibes offre un’alternativa a basso costo e più accessibile. I ricercatori sottolineano il potenziale miglioramento di dispositivi simili, suggerendo la possibilità di sviluppare pillole impiantabili o a lunga durata per ridurre la necessità di assunzione ripetuta. Questa caratteristica potrebbe rendere il trattamento più pratico per i pazienti che necessitano di una terapia continua.

Vibes rappresenta un’innovazione significativa nella ricerca di soluzioni non invasive per la gestione del peso. Mentre la strada verso la commercializzazione è ancora lunga, gli sviluppi attuali promettono un futuro migliore per la salute umana, in cui la cura dell’obesità potrebbe essere affrontata con efficacia attraverso approcci alternativi e accessibili come questa straordinaria pillola.