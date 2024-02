Ormai si parla in ogni luogo ma soprattutto si sta usando principalmente l’intelligenza artificiale per ogni cosa che può riguardare l’informatica in ogni suo aspetto. La grande società OpenAI dopo il boom creato con l’uscita di ChatGPT, si è portata avanti, portando così ai nostri giorni una vasta scelta di intelligenze artificiali.

Infatti ultimamente è stata proprio questa grande azienda a rilasciare gli ultimi aggiornamenti per i suoi piccoli gioiellini che sono tutt’ora in continuo sviluppo, trovando sempre qualche elemento da migliorare. Garantendo così alle persone che ne usufruiscono di avere sempre un servizio che porta alto il nome dell’azienda.

OpenAI, e gli ultimi aggiornamenti?

Gli aggiornamenti sono arrivati. Per il nuovo GPT-4 Turbo, nuovo nel mercato, viene adornato di nuovi aggiornamenti molto importanti per incominciare bene il suo ingresso nel mercato internazionale. Sono arrivate anche notizie buone per quanto riguarda GPT-3.5 Turbo, che dopo l’uscita del nuovo modello è diventato più accessibile per quanto riguarda il prezzo. Ma oggi tutti gli occhi sono puntati su GPT-4 che a quanto pare come è stato riferito da OpenAI esso assumerà più affidabilità escludendo casi dove riceveremo risposte fuori luogo.

Molte sono le lamentele ricevute per quanto riguarda il modello GPT-4 di OpenAI, che presenta delle differenze rispetto la sua versione Turbo, che possono sembrare sottigliezze ma non è così. Infatti la grande e grossa differenza è nella freschezza dei dataset usati nell’addestramento. Che hanno differenza di qualche anno.

Come annunciato inoltre arriveranno ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda GPT-4 Turbo. Si parla di disponibilità in forma ottimale di GPT-4 Turbo With Vision, che porterà con se i prompt multimodali.

Invece per GPT-3.5 Turbo prossimamente arriverà un aggiornamento da parte di OpenAI dal contenuto sconosciuto. L’unica conferma che si avrà sul futuro è l’abbassamento dei prezzi per l’accesso all’API. Per l’input si parla di 0,0005 dollari per 1000 token. Mentre per l’output 0,0015 dollari per 1000 token.

Oltre tutte queste notizie forniteci, OpenAI ha annunciato l’arrivo di due modelli più piccoli dal nome di Embeddings. Il loro utilizzo è nel dare una mano alle intelligenze artificiali che riportano i dati presenti in un database, senza dover subire una rielaborazione.